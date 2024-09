Terwijl alles met Mercedes in F1 een stuk beter lijkt te gaan dan de afgelopen seizoenen het geval was, is dit niet het geval voor het bedrijf Mercedes-Benz en de Duitse auto-industrie zelf.

Dit weet de NOS te melden. Mercedes-Benz zou hebben gewaarschuwd dat de winst die het bedrijf zou maken, ook dit jaar weer minder zal zijn dan van tevoren gedacht. Dit is al de tweede keer dit jaar dat het bedrijf dit moet melden. Aanstaande maandag zal er een spoedbijeenkomst zijn waar Habeck, Minister van Economische Zaken in Duitsland, bij aanwezig zal zijn. Mercedes-Benz is echter niet het enige Duitse automerk dat het lastig heeft. Ook Volkswagen kampt met financiële problemen.

Problemen effect op Mercedes in F1?

Voor nu lijkt het geen invloed te hebben op het Formule 1-team van Mercedes, maar op de lange termijn zou dit wel het geval kunnen zijn als de financiële winst tegen blijft vallen. Bij Volkswagen is er al besloten om te reorganiseren, terwijl zelfs het sluiten van fabrieken wordt overwogen. Zoals het nu bij Mercedes-Benz gaat, zo begon het ook bij Volkswagen. Daar waar de overheid overweegt om financiële steun te bieden aan Volkswagen, is de situatie nu weer anders geworden nu ook Mercedes-Benz er financieel gezien niet rooskleurig voor lijkt te staan.

