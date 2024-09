Max Verstappen maakte een kleurloze eerste dag van de F1 Grand Prix van Singapore mee. Desondanks klonk de coureur van Red Bull Racing relaxed over de boardradio. Ook bij het zusterteam van de energiedrankfabrikant konden ze hun lach niet inhouden.

De RB20 kan totaal niet overweg met de straten van Marina Bay, zo is gebleken tijdens de vrijdagstrainingen. Verstappen kwam niet verder dan de vijftiende positie tussen Lance Stroll en Franco Colapinto. "Niks werkt. Op de auto van Max werkt helemaal niks. Op zowel de soft als ook op de harde band had hij totaal geen grip en balans", legde Helmut Marko uit in gesprek met de Nederlandse tak van Motorsport.com. "Op dit moment zou ik zeggen dat het erg zorgwekkend is. We moeten echt drastische dingen proberen. Laten we zien wat we nog kunnen doen." De hoofdadviseur was 'negatief verrast', aangezien hij had verwacht dat de nieuw ontwikkelde vloer van Bakoe ook in Singapore zou werken.

Artikel gaat verder onder video

Lachers op de hand

Verstappen kreeg een taakstraf van de FIA en moest opnieuw omgaan met de slechte balans van de RB20 - een vervelende vrijdag dus voor de Limburger. Maar via de boardradio's hoorden we hem ook gewoon lekker plezier maken. Hij had aan het begin van VT2 een probleem met de radio waarbij het knopje vast bleef zitten en dus kon Red Bull hem constant horen. "Haha! Oh, mijn radioknopje zit vast." Een ironisch moment, aangezien de FIA eerder aankondigde grof taalgebruik op de radio te zullen bestraffen en Verstappen daadwerkelijk een straf kreeg voor het f-woord in de persconferentie. Tijdens dezelfde sessie was hij zij-aan-zij aan het racen met Williams-rookie Franco Colapinto en ook daar kon hij om lachen, zoals hier is te zien.

Bij VCARB zat de sfeer er goed in. Yuki Tsunoda klokte de vierde tijd, waarna zijn race-engineer Ernesto Desiderio zei: "We moeten nog met de linkervoorkant aan de slag en een beetje met de remmen, maar erg goed gedaan met de delta." De Japanner had het compliment blijkbaar niet verwacht en reageerde boos: "Is dat sarcastisch bedoeld?" Er klonk luid gelach op de achtergrond en Desiderio reageerde: "Nee, nee. Je doet het goed, je doet het goed, maatje."

Day 1 of practice in the books! ✅



We’ll be back under the lights tomorrow for qualifying ✨#F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/wmWqCeijx6 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 20, 2024

