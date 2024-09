Max Verstappen had niet verwacht een taakstraf te krijgen van de FIA voor zijn taalgebruik in aanloop naar de F1 Grand Prix van Singapore. De coureur van Red Bull Racing wil er dan ook liever niet al te diep op ingaan.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem waarschuwde eerder deze week dat schelden via de boardradio niet langer getolereerd wordt met mogelijke straffen tot gevolg. De internationale autosportbond liet deze vrijdag zien dat de regel ook geldt tijdens de persconferentie. "Ik mocht net het f-woord niet zeggen. Hoezo is dat erg? De auto werkte niet, de auto was f*cked", zei Verstappen op de mediadag in Singapore, terugblikkend op hoe lastig hij het had in Azerbeidzjan. "En dan moet ik sorry zeggen voor het taalgebruik? We zijn toch geen vijf of zes jaar oud? Zelfs vijf- of zesjarigen gaan uiteindelijk vloeken. Zelfs als de ouders het niet zelf ook doen of het niet toestaan." Deze uitspraken leverden de Nederlander een taakstraf op.

Verrast over taakstraf

Met de Engelstalige media wilde Verstappen niet in gesprek over de taakstraf die hem is opgelegd. "Geen woorden", zei hij voordat hij wegliep, zoals hier is te zien. Bij De Telegraaf ging hij er wel op in. "Het is misschien beter als ik daar niets over zeg. Want alles wat ik daarover zeg, verdient eigenlijk de aandacht niet. Ik vind het allemaal bizar." Kevin Magnussen gebruikte ook het f-woord, maar niet op een bekritiserende manier en werd dan ook niet door de FIA onderzocht. "Maar hij zei dat niet in de persconferentie, dat is blijkbaar het verschil. Maar hier kunnen we dus blijkbaar wel schelden. Dus de volgende keer moet je mij niks meer vragen in de persconferentie en dan kunnen we hier ons verhaal doen", reageerde Verstappen, teruglopend richting de hospitality van Red Bull. De kampioenschapsleider vervolgde: "Of het iets persoonlijk is? Daar houd ik me niet mee bezig en daar wil ik mijn energie niet aan verspillen. Toen ze mij dit voorlazen, was ik best wel verrast. Ik zal wel iets moeten bijwonen, misschien via de laptop. Een conferentie, ofzo..."