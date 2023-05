Lars Leeftink

Terwijl de Formule 1 afgelopen weekend in Azerbeidzjan het vierde raceweekend van 2023 afwerkte, deed de Formule 2 dat ook. De Formule 3 kwam niet in actie. Er was één coureur die tijdens de twee races van afgelopen weekend in Bakoe won en op deze manier veel punten veroverde. Een overzicht van de huidige stand in beide raceklassen.

In de Formule 2 schreef Oliver Bearman beide races op zijn naam. Tijdens de eerste race kreeg Bearman Frederik Vesti en Jak Crawford mee het podium op. Tijdens de tweede race waren het Enzo Fittipaldi en Theo Pourchaire. In de stand staat Pourchaire bovenaan met 65 punten, gevolg door Vesti (60 punten) en Ayumu Iwasa (58 punten). Richard Verschoor, de enige Nederlander in de Formule 2 of Formule 3, staat met 27 punten op de dertiende plaats. De Nederlander eindigde negende tijdens de tweede race en viel uit tijdens de openingsrace.

Bij de constructeurs staat Prema met 101 punten bovenaan, voor ART (94 punten) en DAMS (91 punten). De Nederlandse teams, MP Motorsport en Van Amersfoort Racing, staan met 68 en 31 punten vijfde en achtste. Beide teams kenden in Azerbeidzjan geen productief weekend.

Formule 3

In de Formule 3 werd er afgelopen weekend niet gereden. In Australië een paar weken geleden wonnen Zak O'Sullivan (na een straf voor Franco Colapinto) en Gabriel Bortoleto de races. Tijdens de sprintrace gingen Sebastian Montoya en Paul Aron mee het podium op, terwijl tijdens de tweede race van het weekend Gregoire Saucy en Gabriele Mini dat mochten doen samen met Bortoleto. Bortoleto staat met 57 punten bovenaan na het tweede raceweekend, voor Saucy (36 punten) en Beganovic (31 punten).

Bij de constructeurs staat Trident met 98 punten bovenaan dankzij een uitstekend weekend in Melbourne (46 punten). Prema (69 punten) en Hitech (56 punten) staan op P2 en P3. MP Motorsport (25 punten) en Van Amersfoort Racing (8 punten) vinden we terug op P5 en P7 na het openingsweekend.