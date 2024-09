Charles Leclerc heeft de eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Singapore afgetrapt als snelste. De Monegask noteerde een 1:31.763 en was hiermee enkele honderdsten sneller dan Lando Norris. Max Verstappen werd op gepaste afstand vierde. Mercedes wist zich in deze sessie nog niet in de (sub)top te nestelen.

Onder ietwat bewolkte omstandigheden ging de eerste vrije training op het Marina Bay Street Circuit vanochtend van start. Diverse coureurs gingen snel naar buiten, maar dat gold niet voor Piastri, bij wie een probleem aan het wiel werd gevonden tijdens een pitstop-oefening. Verstappen was wel vroeg op het asfalt te vinden en hij zette binnen tien minuten de snelste tijd op de klokken. Deze bleef echter niet lang staan, want Norris dook er vrijwel direct weer onderdoor. In de tussentijd werd het probleem aan de auto van Piastri opgelost en kon ook de Australiër na ongeveer een kwartier rijden naar buiten. De coureurs kozen in de beginfase wisselend voor de medium- of harde band.

Norris halverwege de snelste, Tsunoda verrassend

Terwijl de coureurs bezig waren aan hun ronden, kwam Bottas tot tweemaal toe in een gevaarlijke situatie terecht. Eerst werd hij - naar eigen zeggen - geblokt door een Williams en daarna was het Pérez die hem in de weg zat. Eenmaal aan de slag op de softs, was het wederom Norris die aan de leiding ging. Met zijn ronde van 1:31.839 was hij ruim drie tienden sneller dan nummer twee Sainz en vier tienden sneller dan nummer drie Tsunoda. Verstappen volgde op ruim een halve seconde op plek vier. Er werden echter constant sectoren en tijden verbeterd, dus de tijdenlijst veranderde regelmatig richting het tweede gedeelte van de sessie.

Leclerc snelste, Verstappen vierde, Mercedes zoekende

Uiteindelijk was het Leclerc die de snelste tijd van de eerste vrije training op de klokken wist te zetten. De Ferrari-coureur liet een 1:31.763 noteren en was hiermee nipt sneller dan Norris; het verschil was een paar honderdsten. Sainz volgde op plek drie en daarachter zat Verstappen, op ruim drie tienden achterstand. De auto's van VCARB wisten te verrassen met een vijfde en zevende positie voor respectievelijk Tsunoda en Ricciardo. Mercedes stelde wat teleur in de eerste oefensessie, zij kwamen niet verder dan de twaalfde tijd voor Hamilton en de zestiende tijd voor Russell.

