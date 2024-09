Vandaag begint het achttiende raceweekend van het seizoen 2024. De F1 Grand Prix van Singapore is voorlopige ook de laatste race tot eind oktober, waardoor de coureurs nog een keertje alles zullen geven voor een goed resultaat. Met wat voor weer moeten ze dit weekend rekening houden?

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben amper tot geen succes gekend in Singapore, een circuit dat hun eigenlijk al niet ligt sinds het vertrek van Sebastian Vettel bijna tien jaar geleden. Alleen Sergio Pérez won de race sindsdien, in 2022. Verstappen heeft nog nooit gewonnen op het stratencircuit en kende überhaupt amper goede resultaten in het land. Vorig jaar werd hij vijfde, het enige raceweekend in 2023 dat Verstappen niet op het podium stond.

Weerbericht F1 Grand Prix Singapore

Voor komend weekend staat er qua weer een typisch raceweekend in Singapore op het programma. Het wordt het hele weekend meer dan 30 graden Celsius met veel benauwd en bedrukkend weer. Het is ook vochtig, met op zowel vrijdag als zaterdag en zondag meer dan 45% kans op regen. Het wordt dus een fysiek zwaar weekend voor de coureurs, zoals altijd het geval is in Singapore.