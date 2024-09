Vrijdag begint het raceweekend van de F1 Grand Prix van Singapore, een circuit waar veel teams vaak besluiten amper tot geen upgrades mee te brengen wegens de specifieke lay-out van het circuit, het moeilijk kunnen testen van de upgrades en de grote kans op schade. Toch hebben een paar teams besloten dat wel te doen.

Te beginnen met de topteams in de koningsklasse. Red Bull Racing verwacht in Austin pas echt met aanpassingen en antwoorden te kunnen komen. Toch is er in Singapore al een verandering doorgevoerd. De hoeken aan de voorkant zijn voorzien van verbeteringen. Bij Ferrari hebben ze voor het achttiende raceweekend van 2024 besloten om de voorvleugel aan te pakken, terwijl McLaren ervoor koos om de beam wing (onder de achtervleugel) te voor zien van verbeteringen. Mercedes is het enige topteam dat dit weekend geen upgrades mee heeft genomen.

Overige upgrades F1-teams in Singapore

Dan naar de overige zes teams. Alpine heeft besloten aanpassingen te doen aan de achtervleugel, de vleugel waar het deze week veel over is gegaan bij andere teams. Aston Martin heeft dan weer de voorvleugel voorzien van wat aanpassingen. Williams heeft zich gefocust op de voorwielophanging, terwijl Visa Cash App RB net zoals Aston Martin de voorvleugel aan heeft gepakt. Haas en Kick Sauber zijn de enige teams in het middenveld die geen upgrades en aanpassingen mee hebben genomen naar Singapore.