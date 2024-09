Max Verstappen (26) heeft gereageerd op de geruchten dat Daniel Ricciardo (35) dit weekend mogelijk zijn laatste Grand Prix rijdt in de Formule 1. Ricciardo zei zelf nog niets gehoord te hebben van Red Bull en ook Verstappen laat doorschemeren niet te weten welke keuze zijn broodheer gaat maken omtrent de Australiër.

Ricciardo keerde terug in de Formule 1 toen hij halverwege het seizoen van 2023 mocht instappen voor de teleurstellende Nyck de Vries. Ricciardo doet het vooralsnog echter nauwelijks beter dan de weggestuurde Nederlander. Yuki Tsunoda is hem regelmatig de baas en dat is ook terug te zien in de stand bij de coureurs, waar Ricciardo bijna de helft minder punten heeft dan de Japanner. Red Bull heeft met Liam Lawson al enige tijd een talentvolle coureur klaar staan achter de coulissen en de geruchten gaan dat hij na het weekend in Singapore de kans gaat krijgen bij het Formule 1-team van Visa Cash App. Verstappen werd bij de pers gevraagd naar deze aanstaande wissel, maar de drievoudig wereldkampioen kon niets bevestigen.

Verstappen vol lof over loopbaan Ricciardo in Formule 1

Verstappen zou ongetwijfeld meer weten over de situatie achter de schermen bij Red Bull, maar bij de pers liet hij in het midden of Ricciardo plaats moet gaan maken voor Lawson. De Nederlander benadrukte vooral de indrukwekkende carrière die Ricciardo tot noch toe heeft gehad. "Hij heeft veel bereikt, meer dan iemand ooit zou kunnen dromen", zo begint Verstappen vol lof over de man waarmee hij jarenlang samenwerkte bij de hoofdmacht. "Zelfs als het zijn laatste race is, kan hij terugkijken op iets geweldigs dat niet veel mensen weten te bereiken."

Verstappen over toekomst van Ricciardo

Mocht Ricciardo wel zijn koffers moeten pakken, dan voorspelt Verstappen dat het definitief einde verhaal is voor de goedlachse coureur in de Formule 1. Wat hij dan met zijn tijd moet doen? "Misschien iets anders doen? Misschien meerdere andere raceklassen? Of lekker chillen op z'n boerderij [in Australië, red.]", aldus Verstappen.