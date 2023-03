Vincent Bruins

Donderdag 9 maart 2023 18:09

Williams Esports ligt voor de tweede keer dit jaar onder vuur. Álvaro Carretón blijkt cheat-software te gebruiken voor de officiële Formule 1-game. Dit kwam aan het licht terwijl de Spanjaard aan het streamen was op Twitch.

De Britse renstal kwam afgelopen januari nog in opspraak, nadat Alxander Spetz de baan tijdens de kwalificatie voor de virtuele 24 Uur van Daytona had afgesneden. Dit was dezelfde virtuele race waarin Max Verstappen dankzij elektrische storingen en connectieproblemen uiteindelijk uit moest vallen. De Nederlander kwam vervolgens met een hele tirade, waarin hij aangaf de game te gaan de-installeren en het een 'clowshow' vond.

Resultaten

Carretón doet al sinds 2018 mee aan de officiële Formula One Esports Series. In zijn debuutseizoen werd hij negende in het kampioenschap na een tweede plaats in Singapore. Hij verbeterde dit dankzij een achtste plaats in het kampioenschap in 2019, toen hij wederom een podium wist te behalen. Ditmaal deed hij dat in Brazilië. In 2020 werd hij wederom negende en in 2021 viel hij terug naar de dertiende plaats in het kampioenschap. 2022 was zijn slechtste seizoen tot nu toe. Hij werd negentiende in de eindstand met slechts vijf punten.

Betrapt

Dit is het moment waarop Carretón wordt betrapt. De 21-jarige was aan het streamen op Twitch, toen hij per ongeluk de map opende waarin zijn cheat-software stond.

Que pena lo de Alvaro Carreton pic.twitter.com/N4uprUb3qp — Flo0p (@flo0ptv) March 9, 2023

Er is duidelijk te zien dat hij in ieder geval gebruik maakt van de zogenaamde 'Grip Hack'. Die zorgt ervoor dat je virtuele auto veel meer grip heeft.