Red Bull Racing-teambaas Christian Horner legt uit hoe het kan dat Max Verstappen het tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan qua race pace voor het eerst in hele lange tijd moest afleggen ten opzichte van teammaat Sergio Pérez.

Max Verstappen kwalificeerde zich als zesde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Teammaat Sergio Pérez mocht op P4 vanaf de tweede startrij vertrekken en reed een aanzienlijk competitievere race. De Mexicaan reed vrijwel de hele race in een treintje met Oscar Piastri en Charles Leclerc in gevecht om de eerste plaats, tot hij in de voorlaatste ronde samen met Carlos Sainz een flinke klapper maakte.

Problemen voor Verstappen

Daarmee ging een goed resultaat voor Pérez in rook op, maar het was opvallend hoeveel sneller de 34-jarige coureur het hele weekend was dan Verstappen. Het is een publiek geheim dat Pérez zich doorgaans thuis voelt op snelle stratencircuits, maar het onderlinge verschil was opvallend groot. Red Bull-topman Helmut Marko liet eerder al weten dat Verstappen met een afstelling reed die minder goed uitpakte, en dat hij daarnaast een probleem met zijn remmen had. Teambaas Christian Horner heeft nu ook tekst en uitleg gegeven.

Niet goed uitgepakt

"Ik denk dat Sergio een goed ritme wist te vinden en met een goede set-up reed. De auto van Sergio was erg snel vandaag", trapt Horner af tegenover Sky Sports. "Ik denk dat we met de auto van Max wat nieuwe dingen hebben geprobeerd die niet zo goed hebben uitgepakt. We hebben de banden behoorlijk beschadigd door zo lang in dat groepje in het middenveld te rijden. Als je kijkt naar de stint van George Russell: hij begon ontzettend langzaam, maar ging steeds beter en hield een veel betere band over aan het eind. Het is ontzettend frustrerend.

