Christian Horner denkt dat er binnen het team van McLaren tot en het met eind van het Formule 1-seizoen "hoofdpijn en verwarring" zal heersen, vanwege de onduidelijke teamorders tussen Lando Norris en Oscar Piastri.

Voorafgaand aan het raceweekend in Azerbeidzjan liet McLaren weten dat het de rest van het seizoen Lando Norris de voorkeur zou geven in het wereldkampioenschap boven Oscar Piastri, omdat de Brit betere papieren heeft om Max Verstappen nog in te halen. De weken hiervoor hield de Britse formatie zich echter vast aan de inmiddels roemruchtige 'papaya rules', wat inhield dat er geen onderscheid tussen beide rijders werd gemaakt. Met nog zeven raceweekenden te gaan staat McLaren inmiddels twintig punten voor op Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap. Bij de rijders kijkt Norris tegen een achterstand van 59 punten op Verstappen aan. Piastri komt momenteel 91 punten te kort.

Horner voorspelt hoofdpijn bij McLaren

Christian Horner is van mening dat deze aanpakwijziging alleen maar voor nog meer verwarring zorgt: "Onze regels zijn heel duidelijk. Wij hebben een coureur die vecht voor het wereldkampioenschap. Het is een teamsport, dus het is heel duidelijk dat het de taak van Sergio is om Max tot en met het einde van het seizoen te ondersteunen", trapt de Red Bull Racing-teambaas af tegenover ESPN. " Ze betalen Norris vijf keer zoveel als Piastri, dus ik zou verwachten dat hij de eerste coureur is, of in ieder geval de grootste troef."

Eerste en tweede coureur

De Brit vervolgt: "Er ontstaat verwarring als je niet direct vanaf het begin transparant bent over wat je plannen zijn. Ik denk dat ze hoofdpijn krijgen van die andere, want hij wint races en levert heel goed werk. Toen Daniel Ricciardo bij ons kwam, was het duidelijk dat hij de nummer twee was naast Sebastian Vettel. Hij won drie races dat jaar, Sebastian niet een. Daar krijg je hoofdpijn van. Ze hebben Oscar ongetwijfeld binnengehaald met de verwachting dat je een eerste en tweede coureur zou hebben. Net als Mercedes met George Russell [naast Lewis Hamilton] en Carlos Sainz [naast Charles Leclerc]. Als de tweede coureur dan beter begint te presteren dan de eerste coureur, krijg je hoofdpijn."

Verwarring

Horner voorspelt daarom moeilijkheden voor collega-teambaas Andrea Stella: "Het wordt een heel lastig probleem om te managen, want je deelt het team in tweeën en de regels worden erg lastig. Iedereen weet waarschijnlijk wie de nummer één en wie de nummer twee is, maar als je daarover niet eerlijk bent naar je coureurs, blijf je achter met verwarring."

