Lando Norris begon weliswaar niet al te best aan het Formule 1-weekend: het betekende op zondag een opmaat naar een wereldrace van de Brit. Na afloop leverde het emotionele momenten op op de boardradio van de nummer twee in het wereldkampioenschap.

Het weekend van Norris was afgelopen dagen een heuse rollercoaster. Vlak nadat het team van McLaren verklaarde dat de Britse rijder in het restant van het seizoen de voorkeur krijgt boven Oscar Piastri, was het nota bene Norris de - met de nodige pech - in de kwalificatie op zaterdag door het ijs zakte. De Brit geraakte niet door Q1 en moest dus vanaf ver naar achteren beginnen. Het weerhield hem er niet van om een weergaloze race te rijden en terug te knokken naar voren. Zo wist hij uiteindelijk knap als vierde te finishen, al was het wel Piastri die de race wist te winnen.

Norris tevreden

Na afloop van de race reageerde Norris blij over het feit dat hij toch nog naar P4, voor Max Verstappen, wist door te komen. "We hadden geluk met die crash [van Pérez en Sainz, red.], maar dat Oscar [Piastri] de zege pakt, maakt het frustrerend, want gisteren was verschrikkelijk. Het was oneerlijk op sportief vlak en het verpeste mijn weekend, wat klote is als je voor het wereldkampioenschap vecht. Ik had een beter resultaat kunnen halen, maar als ik kijk naar dat ik vandaag het maximale eruit heb gehaald, mag ik zeggen dat het goed was, dus ik ben blij."

Overleden vader

De bijzonder knappe rit van de uitdager van Verstappen zorgde bovendien voor een emotioneel moment op de boardradio van de Brit. Engineer Will Joseph vraagt hem na afloop of hij de knappe rit op mag dragen aan iemand. Norris geeft hem zijn moment: "Ga je gang, Will. Natuurlijk mag je dat." Joseph pakt zijn moment: "Mijn vader is vandaag precies tien jaar geleden overleden toen ik onderweg was naar Singapore. Deze is voor hem. Hij zou ontzettend trots op hem zijn", zegt hij op de beelden die hier te bekijken zijn. Norris is het met hem eens: "Natuurlijk is hij dat."

