Lando Norris kan de in het water gevallen kwalificatie in Azerbeidzjan nog altijd moeilijk verkroppen en heeft zich geïrriteerd aan "alle onzin" die vervolgens door de media en de kijkers verkondigd werd.

Lando Norris vond in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn waterloo in Q1. De McLaren-coureur kwam met zijn eerste snelle run niet tot een competitieve tijd en moest bij zijn tweede poging van zijn gas, nadat er heel kort een gele vlag werd gezwaaid vanwege een lekke band voor Esteban Ocon. De titelconcurrent kwalificeerde zich hierdoor als zeventiende, startte vanwege verschillende straffen voor andere rijders als vijftiende, en reed vervolgens op indrukwekkende wijze naar de vierde plaats - één positie voor Verstappen - in de race van afgelopen zondag.

Onzin

"Het was een van de meest oneerlijke dingen die in lange tijd gebeurd zijn", vertelt Norris na afloop van de race over de kwalificatie, voor de camera van de Formule 1. "Ik raakte inderdaad naast de baan, maar toen was daar een gele vlag en die kunnen jullie niet zien. Dus iedereen praatte over die witte vlag en dat soort onzin, maar zij [de kijkers] kunnen mijn dashboard niet zien. Daar stonden grote gele lichten op. Dus veel mensen praten gewoon onzin. Ik moest van mijn gas en daarmee gingen mijn kansen verloren."

Goed resultaat

De nummer twee in het wereldkampioenschap vervolgt: "We waren als team niet blij zaterdagavond, omdat we wisten dat we met twee auto's vooraan hadden kunnen staan. En als je kijkt naar waar Oscar vandaag gefinisht is, hadden we met twee auto's bovenaan kunnen eindigen. Dat is wat we graag zien. Er is dus meer potentie. We zijn denk ik niet blij met hoe het weekend is gegaan, want we willen perfectie. Dit weekend was niet perfect. Maar als je kijkt naar hoe we het vandaag gedaan hebben, denk ik dat iedereen heel blij moet zijn."

