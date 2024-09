Max Verstappen schaart zich achter de kritische woorden die Adrian Newey onlangs sprak over met name de Britse media. De voormalig topontwerper van Red Bull Racing noemde onder andere Sky Sports "vrij nationalistisch."

De media speelt in de Formule 1 bedoeld of onbedoeld een grote rol in de manier waarop de fans het seizoen ervaren. Ieder seizoen verschijnen er tal van verhaallijnen waar de media opduikt, om deze soms iets aangedikt naar de lezers te brengen. Zo ontstond er in 2021 een heuse tweestrijd in de media tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ongetwijfeld vindt er in Nederland hier en daar berichtgeving met een oranje tint plaats, maar in Groot-Brittannië schromen ze het ook niet om de concurrentie van de Britse coureurs hard aan te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek op Britse media

Adrian Newey maakte dit bij Red Bull Racing van dichtbij mee met onder andere Sebastian Vettel en Max Verstappen. Zij namen het beiden tegen Lewis Hamilton op, logischerwijs een grootheid onder de Britse fans: "Ik heb het gevoel dat mensen vanaf de buitenkant nooit Max volledig waarderen en begrijpen. Hetzelfde gebeurde bij Sebastian. Dit heeft te maken met het demoniseren waar ze allebei soms last van hebben gehad en wat naar mijn idee ook oneerlijk is geweest", stelde Newey in gesprek met de High Performance-podcast. "Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de Britse media als ik heel eerlijk ben."

Verstappen schaart zich achter Newey

De nieuwste aanwinst van Aston Martin vervolgde: "Sky heeft een hele grote invloed over de hele wereld. Hun kijkers zijn heel internationaal, terwijl de manier van verslaggeving juist vrij nationalistisch is, als ik dat mag zeggen. Dat kan zo zijn invloed hebben. Het is een ding dat tegenwoordig in de journalistiek gebruikelijk is, namelijk om mensen op een voetstuk te plaatsen of ze neer te halen." In Azerbeidzjan werd Verstappen door de aanwezige media gevraagd naar de woorden van Newey: "Ik ben het er honderd procent mee eens", klonk het. En ik kan heel goed met Adrian overweg. We hebben natuurlijk ontzettend lang samengewerkt."

