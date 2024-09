Jacques Villeneuve begrijpt naar eigen zeggen werkelijk niets van de manier waarop McLaren de afgelopen weken is omgegaan met de titelstrijd van Lando Norris en de onderlinge verhouding ten opzichte van teammaat Oscar Piastri.

Met een achterstand van 62 punten op Max Verstappen is Lando Norris de enige coureur die nog kans lijkt te maken op het wereldkampioenschap. De performance van Red Bull Racing is afgevlakt, terwijl McLaren momenteel over de snelste auto beschikt. De Britse formatie heeft de afgelopen weken echter niet gemaximaliseerd qua punten voor Norris, omdat ze hem niet de voorkeur boven teammaat Oscar Piastri in het kampioenschap wilde geven. Inmiddels is teambaas Andrea Stella alsnog over stag te gaan, maar dat is volgens Jacques Villeneuve inmiddels veel te laat.

Artikel gaat verder onder video

Villeneuve begrijpt niets van McLaren

"Het begint al met 'papaya'... Dat klinkt niet heel stoer, of wel?", trapt Villeneuve af tegenover Sky Sports. "" Ik wil ze niet vernederen. Ik probeer de juiste woorden te vinden, maar ik vind het een beetje triest. Dit is de Formule 1, de absolute top. Als ik een fan van McLaren zou zijn, zou ik boos zijn. Willen ze echt winnen? Geven ze er wel iets om? Het klinkt niet alsof ze willen winnen. Het is prachtig, maar het is niet hoe het werkt in de Formule 1. Je bent hier om te winnen, dat is het enige wat telt. Lando heeft Piastri verslagen in de eerste seizoenshelft, hij is degene met een kans op het kampioenschap. Dat zijn de regels."

Momentum verloren

De wereldkampioen van 1997 vervolgt: "Ik snap echt het idee van 'dit is hoe wij werken. We worden liever tweede dan dat we winnen...' gewoon niet. Het is raar. Psychologisch is Lando momentum verloren. Hij weet dat hij niet geholpen wordt zoals het zou moeten zijn. Ze zouden gewoon moeten zeggen dat in hun contract staat dat ze het zo moeten doen. Dat is beter dan een betoog van dertig minuten over normen en waarden. Dit is de Formule 1, je bent hier om te winnen."

