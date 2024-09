De Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zondag van start met Charles Leclerc op pole position met Oscar Piastri naast hem op P2. Max Verstappen en met name Lando Norris vielen behoorlijk tegen in een verder zinderende kwalificatie in Bakoe. Het internet reageert op de meeslepende sessie.

Na de uiteenlopende vrije trainingen op vrijdag en zaterdagochtend wisten we dat we een spannende kwalificatie konden gaan verwachten in Bakoe. Tijdens de rommelige sessie in Q1 hadden we al vrij snel een daverende verrassing te pakken: Norris was met zijn McLaren één van de laatste coureurs die een snelle run neer ging zetten om richting de top van de tijdenlijsten te klimmen. Door een gele vlag én eigen foutje was hij uiteindelijk kind van de rekening en droop hij als schlemiel van de kwalificatie af na Q1. Het betekende koren op de molen voor Verstappen, die plotseling hier in Bakoe een gigantische slag in het wereldkampioenschap lijkt te gaan slaan.

Artikel gaat verder onder video

Het ging echter ook bij de leider in de titelrace niet van harte: de Red Bull-rijder wist in een lastige Q3 niet verder te komen dan de zesde plek, waarmee hij ook achter King of Baku Pérez plaats moet nemen op de startopstelling. Uiteindelijk was het Leclerc die weer liet zien uit welk racehout hij gesneden is tijdens de kwalificaties in Bakoe. De Monegask wist voor de vierde keer op rij pole position te pakken na een heerlijke kwalificatiesessie. Het internet reageert op de heerlijke sessie.

He’s on fire right now. Championship contender maybe… — TheApexHound (@TheApexHound) September 14, 2024

McLaren give Norris full commitment to the title challenge….. Returns the favour being out qualified by Danny Ric 🥴 — 𝐁𝐞𝐬𝐭𝐞 ✪™ (@Krepublics2_) September 14, 2024

This is getting ridiculous! Four years in a row is just crazy. He must have some secret technique for this track. I can't wait to see how the race plays out tomorrow. Congrats on another pole! — 라이언 홍 (@healing824) September 14, 2024

Oscar really showing who the number 1 driver is. — Michael & Chloe | Nomad And In Love (@nomadandinlove) September 14, 2024

WHAT IF CHARLES WINSS THE WDC THIS YEARRR! — Priyanshu Priyank (@PriyanshuP1405) September 14, 2024

Leclerc for WDC 2024. Mega lap from him.



Such a shame Piastri is not in Norris’s position in the standings! — LedgesF1 (@F1Ledges) September 14, 2024

McLaren give Norris full commitment to the title challenge….. Returns the favour being out qualified by Danny Ric 🥴 — BARIRA SHAH ❤️ (@Baritashah) September 14, 2024

Verstappen haters (myself included) quickly pivoting to Leclerc. This man could really be the main competitor to Max by Austin. — RL - RB20 Downfall Watcher (@MagicGilasFan) September 14, 2024

Charles is just insanely fast in Baku & on street circuits in general. I tell you this time he has the real chance to win because the Ferrari is a better race car than Quali car this year. Ferrari can also use Sainz against Piastri with the pitstop (undercut). CL win possible.👍 — s7evin88 (@S7evin88) September 14, 2024

Charles becoming more competitive. If he continues this performance, it will be so good to watch the new season — Kerem (@Kerem94048630) September 14, 2024

The day Charles Leclerc won the championship. — saber (@bluesummerleave) September 14, 2024

It’s been excellent watching Verstappen’s decline — Rafa with the Good Hair (@A_Kid_Named_Lee) September 14, 2024

Gerelateerd