Het team van Red Bull Racing heeft het de afgelopen weken bijzonder zwaar en dus is men snel tevreden met een aantal goede runs. Dat gevoel overheerst ook na de vrijdag in Azerbeidzjan, al wil Helmut Marko nog niet té hoog van de toren blazen in Bakoe.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Ook in het coureurskampioenschap komt Lando Norris steeds dichterbij aan Verstappen en inmiddels heeft de Britse formatie met het verlenen van voorrang aan de Brit ten opzichte van Oscar Piastri officieel de jacht geopend. Tijd om de alarmklokken te luiden dus, iets wat Verstappen na de afgelopen race in Monza heeft gedaan. Momenteel probeert men hard te werken aan het vinden van een oplossing voor de RB20, al is het wel de vraag hoe snel deze oplossingen gevonden en verholpen kunnen worden, zo hoorden we op de vrijdag.

Toch moet het team weer dringend gaan presteren met de naderende papaya-gekleurde bolides en dus was het fijn voor Red Bull om een - op het oog - prima vrijdag in Bakoe te kennen. "We hadden in Monza ook een goede start, we willen dus niet te snel euforisch worden", trapt Marko echter tegenover Auto, Motor und Sport op de rem na de vrijdag. Toch wil hij wel een kleine positieve noot achterlaten richting de zaterdag: "We voelen ons beter dan in Monza. De coureurs kunnen de auto nu weer voelen", zo besluit hij zijn woorden over de eerste dag in Azerbeidzjan.

