Ferrari wordt door de Italiaanse media niet bepaald in een goed daglicht gezet na de Grand Prix van Bahrein. Corriere dello Sport slacht de Scuderia af vanwege een slechte beslissing in de kwalificatie en de betrouwbaarheid. Ook vertellen ze over Max Verstappen en de tv-regie van de Formule 1.

Charles Leclerc en Carlos Sainz vingen de seizoensopener op Bahrain International Circuit aan vanaf de tweede startrij. Leclerc vocht om de tweede plek met Sergio Pérez, totdat de motor achterin zijn SF-23 de geest gaf. Sainz werd vierde, nadat hij in de slotfase werd ingehaald door de Aston Martin van landgenoot Fernando Alonso.

Zachte banden komen geen meter vooruit

"Wederom moeten we het hebben over de race pace, want Ferrari liet zien dat ze niet op het goede niveau zitten," zo schreef Corriere dello Sport. "Maar ook was de snelheid er niet in de kwalificatie en daar komt nog bij dat Leclerc ervan te weerhouden om een tweede poging voor de pole position te doen, laat zien hoe achterlijk ze zijn, zeker omdat de nieuwe zachte banden voor geen meter vooruitkwamen. En we zijn al helemaal niet te spreken over de betrouwbaarheid: vanuit Maranello werd ons verteld dat alles deugde en misschien is dat ook waar als je puur kijkt naar de V6-verbrandingsmotor. Echter, de power unit bestaat uit zeven onderdelen en ten minste één daarvan - wat het dan ook was dat de uitvalbeurt veroorzaakte, als het niet de batterij is - werkt niet."

Verstappen aan horizon verdwenen

Corriere dello Sport ging ook in op de race van Verstappen: "De race werd bepaald door de technische superioriteit van de RB19. Max Verstappen was in feite aan de horizon verdwenen en werd vervolgens genegeerd door de regie die de Formule 1-race zouden moeten volgen. De regie volgde in ieder geval niet de sport [waaraan Verstappen leek deel te nemen]. Max zei het niet, Red Bull zei het niet, maar Leclerc zei het: 'Ze zijn bijna van een andere planeet'."