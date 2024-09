Max Verstappen heeft in een crisisberaad na afloop van de zeperd in Monza een hoop feedback en kritiek op de RB20 geleverd en volgens berichten zou men nu weten waar de problemen in de auto liggen. Paul Monaghan bevestigt dat het team hard werkt aan het verwerken van de kritieken van Verstappen.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Feedback van Verstappen

Ook in het coureurskampioenschap komt Lando Norris steeds dichterbij aan Verstappen en inmiddels heeft de Britse formatie met het verlenen van voorrang aan de Brit ten opzichte van Oscar Piastri officieel de jacht geopend. Tijd om de alarmklokken te luiden dus, iets wat Verstappen na de afgelopen race in Monza heeft gedaan. Volgens een eerder bericht van De Telegraaf heeft Verstappen namelijk 'indrukwekkende' feedback verleend aan de technici van het team en heeft men achterhaald waar het nu allemaal precies misgaat met de RB20. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt door de knappe koppen binnen het team.

Red Bull werkt aan oplossing

In Azerbeidzjan bevestigt Monaghan inderdaad dat men met man en macht werkt aan het verwerken van Verstappen zijn kritiek: "We gaan niet stilzitten na die uitspraken [van Verstappen] en onze prestatie in Monza waardoor we hier met niks zouden komen en gaan hopen", vertelt hij aan The Race. "Er zijn veel verschillende manieren om aan de slag te gaan met wat we in de auto hebben gevonden en na het gedrag van de auto in Monza. Het heeft te maken met alle aspecten van de auto. Het zou naïef van ons zijn als we denken dat we het gewoon zo kunnen laten gaan. We hebben onze wonden gelikt en proberen veranderingen toe te passen die de auto verbeteren. We willen niet nog eens zoiets meemaken als in Monza, dat was niet fijn voor ons. We willen dus verbeteren", besluit hij.

