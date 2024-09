Max Verstappen heeft in de absolute slotfase van de eerste vrije training in Azerbeidzjan weer een glimp van zijn spierballen laten zien. Met een 1:45.546 ging hij plots naar de snelste tijd, met een gat van drie tienden richting nummer twee Lewis Hamilton, die tot dat moment bovenaan stond. Sergio Pérez sloot aan op de derde positie. Er werd driemaal met de rode vlag gezwaaid, onder meer vanwege crashes van Charles Leclerc en Franco Colapinto.

De eerste vrije training ging onder droge omstandigheden, met een kleine kans op regen, van start in de straten van Bakoe. Al snel doken de auto's naar buiten voor hun eerste paar ronden, met uitzondering van Albon en Ocon. Iedereen koos ervoor om het raceweekend in Azerbeidzjan te openen met de medium band. In het eerste kwartier was het Verstappen die met een 1:47.214 de voorlopig snelste tijd op de klokken zette. Dit deed hij vlak voordat de rode vlag werd gezwaaid vanwege rotzooi op de baan dat moest worden verwijderd. De sessie werd kortstondig stilgelegd en de auto's moesten terug naar de pitstraat. Na enkele minuten werd de vrije training weer hervat en konden de rijders weer verder met het afwerken van hun programma.

Leclerc veroorzaakt rode vlag na crash in de muur

Bij Alpine begon het weekend niet erg lekker, want Ocon kampte met motorproblemen en liet weten geen vermogen te hebben. Hij moest zijn bolide dan ook terugbrengen naar de pitbox. Enkele minuten later was het einde sessie voor Leclerc, die zijn Ferrari - ongeveer halverwege de training - met de voorvleugel in de muur parkeerde. In bocht 15 miste hij zijn rempunt, blokkeerde en schoot rechtdoor het beton in. Het resulteerde in de tweede rode vlag van het weekend.

Colapinto zorgt voor derde rode vlag in training

De rode vlag was amper opgeheven of er werd wederom met de rode vlag gezwaaid op het Baku City Circuit. Ditmaal was Colapinto de veroorzaker. De 21-jarige Argentijn verloor de controle in bocht 4 en knalde met zijn auto zijwaarts in de muur. Op het moment dat Colapinto de muur raakte was menig coureur onderweg met de rode, zachte band. Hamilton reed hiermee richting de snelste tijd en werd gevolgd door de beide McLaren's. Verstappen had op dat moment nog geen tijd neergezet op de softs en bleef zodoende steken op de zesde positie.

Verstappen in absolute slotfase naar snelste tijd in Bakoe

Met nog tien minuten op de klok konden de coureurs nog een laatste keer aanzetten, voordat de eerste oefensessie afgevlagd zou worden. Verstappen sloot op enkele honderdsten aan achter Hamilton op de tweede positie in zijn eerste snelle run op de rode band. Maar bij het vallen van de vlag ging Verstappen nog naar een 1:45.546, waardoor hij de training afsloot als snelste. Hij was drie tienden sneller dan nummer twee Hamilton en bijna vier tienden sneller dan nummer drie Pérez. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Norris, Sainz, Piastri, Alonso, Russell, Leclerc en Ricciardo.

