Volgens dr. Helmut Marko moet Red Bull Racing er sterk rekening mee houden dat Max Verstappen vertrekt als het team het tij niet weet te keren. Een overstap naar Aston Martin sluit de adviseur van Red Bull ook niet uit, zo heeft het team de afgelopen jaren namelijk flink geïnvesteerd in de faciliteiten en dinsdag werd bekend dat Adrian Newey ook aansluit.

Verstappen heeft zijn krabbel onder een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing gezet, maar gezien de huidige positie van het team, lijkt de Nederlander niet de volle looptijd uit te gaan zitten. F1-insider wist donderdag te melden dat kamp-Verstappen liever de voorkeur geeft aan Mercedes boven Aston Martin, maar Marko sluit een transfer naar het team van Lawrence Stroll niet uit.

Max rijdt waar hij kan winnen

In gesprek met Kleine Zeitung windt Marko er geen doekjes om: "Max rijdt waar hij kan winnen. Aston Martin heeft de modernste fabriek, de windtunnel is volgend jaar operationeel en er komen ook Honda-motoren. Eigenlijk past alles daar." Daarnaast is de aanstelling van Newey een 'game-changer' voor Aston Martin, ziet Marko: "En als je naar de geschiedenis kijkt, is het duidelijk: overal waar Newey is geweest, is er een opwaartse trend geweest. Ik weet niet waarom het bij Aston Martin anders zou zijn."

Effect Newey duurt nog even

De makkelijkste manier is volgens Marko om Red Bull Racing er weer bovenop te helpen. "Hij weet dat hij met ons ook titels kan winnen als we dit WK nu doorkomen. Dit is ook een absolute must." Daarnaast ziet Marko de puzzelstukjes bij Aston Martin wel op zijn plaats vallen, maar duurt dat nog wel eventjes. "Adrian Newey kan pas op 1 maart 2025 starten en dat is al relatief laat. Het hele team van Aston Martin moet er zeker aan wennen", aldus Marko.

