Brian Van Hinthum

Donderdag 9 maart 2023 09:43 - Laatste update: 10:50

Max Verstappen en Viaplay sloegen vorig jaar samen de handen ineens voor een nieuwe samenwerking en de Zweedse streamingdienst komt nu dan ook met een nieuwe documentaireserie over de Nederlander op de proppen. Max Verstappen: Anatomy of a Champion gaat op zondag 2 april in première op het platform.

Tweevoudig wereldkampioen Verstappen besloot om in 2022 de samenwerking aan te gaan met Viaplay en vanaf dat moment werken de streamingdienst en de Formule 1-coureur aan een aantal dingen voor de fans. Een van de resultaten hiervan is dus Max Verstappen: Anatomy of a Champion, waarin de Red Bull-coureur op de voet gevolgd wordt in zijn weg naar de tweede wereldtitel in de koningsklasse. Ook wordt er verder ingezoomd op de jeugd van de Limburger én zijn bijzondere band met vader Jos Verstappen. Genoeg interessante inhoud dus.

Reactie Verstappen

De Nederlandse coureur denkt dat de fans plezier zullen beleven aan de driedelige documentaireserie. "Het afgelopen seizoen heb ik Viaplay toegang gegeven tot mijn wereld om een eerlijke en persoonlijke blik te werpen op mijn carrière en leven. Hoewel het verhaal natuurlijk heel bekend is voor mij, hoop ik dat dit kijkers de kans geeft om te zien wat iedereen om mij heen heeft bijgedragen aan het behalen van het succes dat we tot nu toe hebben gehad. Ik hoop ook dat het fans over de hele wereld meer inzicht geeft in het harde werk, de toewijding en de passie die nodig zijn om op het hoogste niveau in de autosport te concurreren. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt en ik hoop dat we samen kunnen blijven pushen om nog meer te bereiken", zo valt te lezen op Verstappen.com.

Vader Jos is trots

Ook vader Jos geeft zijn mening over de documentaireserie. “‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion' is een persoonlijk en eerlijk portret van onze relatie als vader en zoon. Het is ongelooflijk om mijn zoon te zien groeien tot één van de meest gedreven en beste coureurs ooit in de sport, en ik ben zo trots dat ik deze reis samen met hem ben begonnen. Ik hoop dat deze serie kijkers meer waardering zal geven voor de opofferingen en het harde werk van iedereen die betrokken is bij het behalen van succes op het hoogste niveau. Ik ben erg trots op Max, en ik hoop dat zijn fans zullen genieten van deze unieke serie achter de schermen", besluit de trotse vader.