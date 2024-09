Het raceweekend in Bakoe gaat vrijdag dan officieel van start. Ronde zeventien van het wereldkampioenschap Formule 1 staat namelijk voor de deur en dat betekent dat we dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan voorgeschoteld krijgen.

Charles Leclerc was in Monza degene die als eerste over de streep wist te komen. Daarmee heeft de Monegask zijn thuisrace in Monaco gewonnen en dus ook de thuisrace van het team op z'n naam gezet. Lando Norris kwam als derde over de streep en heeft zijn achterstand op klassementsleider Max Verstappen verkleind naar 62 punten. Verstappen zelf, die zag de finishvlag als zesde.

Artikel gaat verder onder video

Baku City Circuit

De koningsklasse reisde voor het eerst af naar Bakoe in 2016, destijds stond de race als de Grand Prix van Europa op de kalender. Het Baku City Circuit is speciaal voor de Formule 1 uit de grond gestampt. Het circuit heeft een lengte van 6.003 kilometer en aankomende zondag worden er 51 ronden verreden. Charles Leclerc heeft nog altijd het (race)ronderecord op zijn naam staan met een 1:43.009 die hij in 2019 op het bord zette. Er zijn twee DRS-zones, waarvan de grootste inhaalmogelijkheid is op het rechte stuk.

Hoe laat begint het raceweekend in Azerbeidzjan

Het raceweekend in Bakoe wordt op vrijdag 13 september om 11:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 15:00 uur gaat het licht vervolgens op groen voor VT2. Zaterdag om 10:30 uur krijgen de teams het laatste uurtje om de afstelling correct te krijgen, want om 14:00 uur vindt de kwalificatie plaats. Zondag 15 september om 13:00 uur is het tijd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Vrijdag 13 september

11:30 uur: eerste vrije training

15:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 14 september

10:30 uur: derde vrije training

14:00 uur: kwalificatie

Zondag 15 september

13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan

Gerelateerd