Liberty Media is voornemens om naast de Formule 1 ook de eigenaar van de MotoGP te worden, en dat heeft er volgens Liberty Media-CEO Greg Maffei toe geleid dat Lewis Hamilton interesse heeft om een van de teams over te nemen.

Het is al enige tijd bekend dat Liberty Media achter de schermen hard aan het werk is om een meerderheidsbelang in de MotoGP binnen te halen. Het wereldkampioenschap MotoGP is de hoogste wegraceklasse bij de motorfietsen, waar de Formule 1 het paradepaardje van de autosport is. Er moeten echter nog een aantal hobbels genomen worden voordat Liberty Media de MotoGP aan haar portfolio toe kan voegen. Zo moet de Europese Unie eerst nog haar zegen geven, als blijkt dat de overname niet botst met verschillende regelgeving. Naar verluidt maakt Liberty Media ongeveer 4,2 miljard euro over voor 86 procent van de aandelen van Dorna Sports, het bedrijf achter de MotoGP. De deal moet eind dit jaar worden afgerond.

Liberty Media bevestigt interesse Lewis Hamilton in overname MotoGP-team

Het vooruitzicht dat Liberty Media straks eigenaar van de MotoGP is, heeft volgens CEO Greg Maffei nu al tot interesse vanuit verschillende grote namen geleid. Zo heeft onder andere zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton zijn zinnen gezet op het overnemen van een MotoGP-team. Het is een publiek geheim dat de aanstaand Ferrari-coureur een grote voorliefde voor het motorracen heeft. Zo nam hij al eens plaats op de motorfiets van MotoGP-legende Valentino Rossi.

Maffei snapt de interesse wel: "Toen we het aankondigden belden er direct mensen op die zeiden: 'We willen een team kopen', waaronder mensen zoals Lewis Hamilton", vertelt hij tijdens de Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference. "Waarom? Omdat ze hebben gezien wat er met de Formule 1 is gebeurd [sinds de overname van Liberty Media in 2017] en dat willen ze nu ook."

