Het eigenaarde verval bij Red Bull Racing lijkt geen hele duidelijke reden te hebben, al wordt er wel door veel mensen naar het vertrek van Adrian Newey gewezen. De aanstaand Aston Martin-ontwerper reageert op die beweringen over het verband tussen Red Bull's slechte vorm en zijn afwezigheid.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Newey weet het niet

Fans en analisten zoeken naar mogelijke redenen voor dat plotselinge verval van de Oostenrijkse formatie. Er worden verschillende oorzaken genoemd, maar één van de steeds terugkerende reden is het vertrek van Newey bij het team begin mei. Sindsdien is men eigenlijk alleen maar achteruit gegaan en ingehaald door McLaren. In de Autocar-podcast reageert Newey op die beweringen: "Ik heb het gehoord. Ik moet eerlijk zijn, want ik lees weinig in de pers om persoonlijke redenen. De realiteit is echter dat ik daar niks op kan zeggen. Ik kan daar echt niks op zeggen, wat wanneer ik eruit lig, lig ik eruit. Dat betekent dat ik niks heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de auto sinds april.

Vanaf april geen F1-auto aangeraakt

De man die op dinsdag groot aangekondigd werd bij Aston Martin vervolgt: "Waarom het team minder competitief is de afgelopen tijd? Ik weet het niet, ik ben er niet bij betrokken. Ik zit op dit moment in een soort vreemde periode waarin ik in een soort gardening leave ben. De laatste keer dat ik betrokken was bij een Formule 1-auto was tijdens het raceweekend in Suzuka. Vanaf toen ben ik uit de Formule 1 gegaan en me gaan concentreren op de RB17. Daar blijf ik aan werken tot aan het begin van maart. Vanaf 2 maart verander ik mijn locatie", besluit hij doelend op zijn nieuwe baan bij Aston Martin.

