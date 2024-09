Adrian Newey, de topontwerper van Red Bull Racing die vanaf 1 maart 2025 aan het werk gaat bij Aston Martin, heeft teruggeblikt op de crash van Max Verstappen tijden de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië in 2021 en onthulde de 'gemene' blessures die de Nederlander na die race had opgelopen.

Daar waar Verstappen in 2022 en 2023 vrij eenvoudig het kampioenschap had gewonnen bij zowel de coureurs als constructeurs, ging het in 2021 een stuk lastiger. Het was het seizoen voordat het huidige tijdperk begon, waarin het duel om de titel ging tussen Verstappen en Lewis Hamilton. Verstappen zou uiteindelijk in de laatste ronde van de laatste race, in Abu Dhabi, de titel veroveren na een knotsgekke race en een seizoen vol met controversie, crashes en verbale verwijten.

Newey over crash Verstappen in Silverstone

Ook voor Newey zal het seizoen 2021 mentaal wellicht het meest zware seizoen zijn geweest vanwege de spannende strijd waar Verstappen toen in verwikkeld was met Hamilton. In de podcast High Performance blikt Newey terug op de crash van Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2021. "Ik bedoel: ze zijn verschrikkelijk [dat soort crashes]. Dat zijn ze echt. Dat ongeluk van Max was, voorlopig, de laatste keer dat we echt dachten, 'is hij wel oké? Is hij serieus gewond?' En toen hij vervolgens op de boordradio kwam, hoorde we hem alleen maar kreunen, omdat hij zo zwaar gehavend was. En je weet niet wat dat betekent." Terwijl Verstappen in het ziekenhuis lag, was Hamilton zijn overwinning uitgebreid aan het vieren. Onder meer Verstappen en Red Bull Racing waren hier niet over te spreken.

Newey over schade Verstappen na crash op Silverstone

Het was, samen met de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi, wellicht de climax van een pittig duel tussen Hamilton en Verstappen om de titel. Volgens Newey had Verstappen na de crash op Silverstone last van verschillende dingen. "Hij had erg veel pijn en had een gemene hersenschudding. Maar gelukkig kwam het goed. Dat soort ongelukken kan nog steeds gebeuren en zal gebeuren ook. Het heftige ongeluk in Spa met Anthoine [Hubert] in de Formule 2 race [2019] was verschrikkelijk. Maar autosport zal nooit 100% veilig zijn."

