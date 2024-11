Het seizoen 2021 zal voor altijd in het geheugen van Max Verstappen, Lewis Hamilton en alle F1-fans gegriefd staan. Zo ook voor Blake Hinsey, voormalig performance engineer van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Hinsey denkt vooral nog aan de race in Silverstone dat seizoen.

Op zijn eigen YouTube-kanaal gaat CameronF1 in gesprek met Hinsey, die sinds eind 2021 geen performance engineer meer is bij Red Bull. Hij maakte echter wel het hele seizoen 2021 mee, het gevecht om de titel tussen Verstappen en Hamilton. Vooral de Grand Prix van Abu Dhabi zorgt nog steeds voor discussie, maar Hinsey wordt ook gevraagd naar de Grand Prix van Groot-Brittannië van dat jaar. Dit was de race waarin Hamilton en Verstappen elkaar raakten en de Nederlander hard in de bandenstapel terechtkwam. "Dat was totaal geen controversiële race toch?", begint Hinsey sarcastisch. "Je zult altijd achter je eigen man staan. Dat zie je ook met Lewis, Toto probeert hem nu ook op te peppen. Ze weten precies wat ze doen, en als sommige standpunten die ze innemen je storen, komt dat doordat ze doen wat het beste is voor hun team."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff sluit overstap Verstappen naar Mercedes nog steeds niet uit: "Relatie is nog intact"

'Red Bull en Mercedes haalden allebei streken uit in 2021'

Volgens Hinsey ging het vanuit zowel Red Bull als Mercedes ver in 2021, wat ook effect had op de fans en het gedrag op social media. "Door de competitie waren er streken van beide kanten, wat ervoor zorgde dat fans altijd aan de kant stonden van de coureur die ze steunden. Het hele Twitter-gedoe maakte de sfeer zo toxisch. Soms vraag ik me af of het nog wel iets voor mij is [social media], vanwege die toxiciteit. Ik hoop gewoon dat het spannend blijft, want in de laatste jaren was het best voorspelbaar. Nu hebben we drie, vier teams in de strijd, iets waar ik als fan enorm naar uitkijk. Toen ik zelf als ingenieur werkte, had ik nooit echt tijd om die ontwikkelingen te volgen. Nu ik een fan ben, merk ik hoe toxisch die sfeer kan zijn. Dus daar besteed ik geen energie meer aan. Ik richt me liever op de prestaties."

Wolff of Horner in F1?

Ook Toto Wolff en Christian Horner kwamen elkaar als teambazen van Mercedes en Red Bull vaak tegen buiten de baan. "Ik denk dat ik Horner kies. Maar het is geen makkelijke beslissing, omdat ik denk dat ze allebei heel verschillende achtergronden hebben en sterke punten hebben als teambazen. Ergens tussen de twee ligt misschien we de beste teambaas ooit. Kijk, de manier waarop het 2021-seizoen eindigde, dat wilde niemand. Het zorgde alleen maar voor meer conflicten tussen de fans."

Gerelateerd