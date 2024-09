Helmut Marko stelt dat Andrea Kimi Antonelli, die volgend jaar namens Mercedes als vervanger van Lewis Hamilton zijn debuut in F1 gaat maken, al 'veel' ervaring heeft opgedaan en tijd heeft doorgebracht in F1-auto's en dat Ferrari een paar jaar geleden een kans heeft laten liggen.

In de podcast Inside Line gaat Marko in op Antonelli, die jaren geleden al te boek stond als een groot talent. Ferrari profiteerde daar echter niet van, weet Marko. "Hij kwam tijdens het karten uit voor Tony Kart, dat samenwerkte met Ferrari. Het is duidelijk dat Ferrari Antonelli op dat moment niet heeft vastgelegd, hoewel hij wel hoger aangeschreven stond dan andere rijders." Mercedes zag een tijdje later haar kans schoon en sloeg toe. Antonelli heeft, zo onthuld Marko, inmiddels echter al genoeg ervaring opgedaan in F1-auto's en zou klaar moeten zijn om zich te laten zien in F1 namens Mercedes. "Ik ben niet op de hoogte van de specifieke details, maar ik weet dat hij veel tijd gespendeerd heeft in Formule 1-wagens."

Wij hebben het met Verstappen aangetoond

Volgens Marko is het vrij snel duidelijk of een coureur klaar is om de overstap naar de Formule 1 te maken. Dit was bij Verstappen namelijk ook het geval. "Als iemand het talent heeft en een team heeft voldoende moed. We hebben met Max Verstappen getoond dat dit de juiste aanpak is. Als iemand het goed doet in de juniorencategorieën en het talent heeft, zet hem dan in een Formule 1-wagen." Dat heeft Mercedes nu dus gedaan met de 18-jarige coureur.

