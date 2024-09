Adrian Newey vertrekt richting het team van Aston Martin en hoewel de Brit een mooie uitdaging zegt te zien in het team van Lawrence Stroll, denkt Michael Bleekemolen dat het eigenlijk maar om één ding gaat: het riante salaris dat hij gaat ontvangen in Silverstone.

De kogel is door de kerk: Newey heeft een nieuw team gevonden en zet zijn ongekende carrière in de Formule 1 door bij het team van Aston Martin. Na de legendarische ontwerper vertrok bij het team van Red Bull Racing, was het spel op de wagen en begon de strijd om de handtekening van de man die er een ongekend grote prijzenkast op nahoudt. Teams als Ferrari, Alpine, Williams en Aston Martin waren meer dan geïnteresseerd in de diensten van Newey. Uiteindelijk zou een geheime rondleiding in juni op de hypermoderne campus van Aston Martin de Brit over de streep hebben getrokken. Vanaf 1 maart 2025 begint hij in Silverstone aan zijn volgende uitdaging.

Portemonnee de hoofdreden

Bleekemolen heeft echter zo zijn twijfels bij het motief van Newey. Het feit dat Newey bij Aston Martin jaarlijks twintig miljoen pond, dat aan de hand van bonussen zelfs dertig miljoen pond kan worden, per jaar op gaat strijken, is volgens Bleekemolen de grootste factor in deze keuze. "Het lijkt tegenwoordig wel of het management van de Formule 1 belangrijker is dan die rijders. Ze worden weggekaapt en zo, het is vaak toch een financiële kwestie. Er wordt aardig wat betaald en dat zal zeker meewegen. Wie weet, het team waar die vandaan komt was hij ook niet helemaal happy. Het zal denk ik toch met de financiën te maken hebben. Niet normaal allemaal wat er gaande is. Ik denk dat dat wel een groot ding is. Ik denk dat als hij hetzelfde salaris bij Ferrari had kunnen krijgen, hij misschien wel naar Ferrari was gegaan", stelt hij in gesprek met GPFans.

De beste rijders

Hoewel Newey zegt wereldkampioenschapmateriaal te zien bij Aston Martin, trekt Bleekemolen dat toch in twijfel: "Wie is Aston Martin? Die hebben ook geen eigen motoren, het is alleen maar een naamgever. Ik kan geen andere reden bedenken dan dat het een financiële reden is." De teksten van Newey gelooft hij dan ook niet helemaal: "Als jij ervoor staat en je krijgt bij de ene twintig en bij de andere dertig miljoen, dan ga je niet naar de mindere toe omdat je dat als een uitdaging ziet." Of Newey daadwerkelijk wereldkampioen kan worden met zijn nieuwe team, heeft volgens de NASCAR-rijder een duidelijke factor: "Het ligt natuurlijk ook aan de rijders. Je kan wel de beste auto hebben, maar de beste auto wil niet zeggen dat je wereldkampioen zal worden. Je moet ook de beste rijder hebben." Wie die plek dan moeten invullen, is volgens Bleekemolen een ABC'tje: "Daar vraag je de bekende weg. Dan hebben we in Nederland nog iemand die volgens mij een paar keer wereldkampioen is geworden. Plus dan zou ik [Oscar] Piastri nemen. Die combinatie zou ik heel graag in de Aston Martin zetten."

