Hoe laat en waar valt de veelbesproken "Newey"-persconferentie van Aston Martin te zien?

Het lijkt dan toch eindelijk te gaan gebeuren: Adrian Newey wordt aangekondigd bij het team van Aston Martin. Alles wijst erop dat de Brit op dinsdag officieel naar het groene team gaat vertrekken en dat zal men wereldkundig maken via een speciale persconferentie. Hoe laat en waar kun je deze bekijken?

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper is onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Inmiddels lijkt het echter klip en klaar te zijn: Newey gaat aan de slag bij het team van Lawrence Stroll.

Aankondiging aanstaande?

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom de overstap van Newey naar Aston Martin in een stroomversnelling gekomen en inmiddels lijken we er niet meer omheen te kunnen dat Newey aan de slag gaat in Silverstone. Op dinsdag wordt er om 12:00 uur Nederlandse tijd een persconferentie gehouden door het team van Aston Martin en hoewel men daarbij niet heeft verteld wat het onderwerp van het perspraatje is, lijkt het duidelijk te zijn dat Newey zijn komst wordt aangekondigd. Sky Sports blunderde op maandag bovendien door in de programmering uitgebreid te vertellen dat de persconferentie op dinsdag de komst van Newey als onderwerp gaat hebben.

Waar is de persconferentie te zien?

Vanaf 12:00 uur gaat het dus los met de persconferentie die hoogstwaarschijnlijk de veelbesproken overstap eindelijk wereldkundig gaat maken. Voor Nederlanders is het niet mogelijk om deze persconferentie via Sky Sports te zien, maar niet getreurd. Aston Martin zendt het perspraatje namelijk ook via YouTube op het eigen kanaal uit. Hieronder valt de vermoedelijke aankondiging van Newey te zien.

