Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas en tegenwoordig vooral analist, is van mening dat de auto van Red Bull Racing niet snel meer beter gaat worden en het team van Max Verstappen nu twee keuzes heeft.

In de podcast The Red Flags zegt Steiner dat hij niet denkt dat een upgrade om alle problemen op te lossen bestaat. "Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze in Monza gewoon slecht presteerden. Dit kwam ook omdat ze geen speciaal pakket hadden voor Monza, terwijl haast alle andere teams dit wel hadden. Dit komt ook omdat ze aan het begin van het seizoen dachten: 'onze auto is toch wel snel genoeg, waarom zouden we dat nodig hebben?' Nou, je kon wel zien wat voor effect dat had afgelopen weekend."

Steiner maakt problemen Verstappen duidelijk

Steiner vervolgt door uit te leggen welk probleem Verstappen ziet. "Wat Max probeert te zeggen, is dat dit het is voor het huidige concept. Wat we toevoegen aan deze auto levert geen betere prestaties op. Als ze beter willen worden, moeten ze met een nieuwe auto komen, waarbij de updates wel werken. Ze kunnen het misschien iets verbeteren. Ik denk echter dat ze met geen enkele upgrade in één keer weer veel sneller gaan worden, daar is het te laat voor."

Steiner ziet focus op 2025 als optie voor Red Bull

Volgens Steiner heeft Red Bull nu twee opties: een flinke ingreep in 2024 met een nieuw concept, of de focus qua upgrades en concept verleggen naar 2025. "Ze kunnen een risico nemen en iets compleet nieuws proberen met deze auto, maar ja, misschien werkt dat weer niet. De andere optie is dat ze gewoon het maximale uit het huidige pakket proberen te halen en zich verder vooral richten op volgend jaar, zodat ze dan weer de snelste zijn. Dat is natuurlijk wel weer iets wat veel geld gaat kosten."

