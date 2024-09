Sebastian Vettel kijkt inmiddels een paar jaar vanaf de zijlijn toe, maar toch voelt het volgens sommige nog steeds niet als een definitief afscheid. Nu er een Duits merk nog op zoek is naar een coureur voor 2025 (namens Sauber) of 2026 (als Audi zich als leverancier gaat melden in F1), wordt de naam van Vettel steeds vaker genoemd. Zo ook door Mattia Binotto.

Op de achtergrond zijn Audi en Sauber hard aan het werk om alles voor het seizoen 2026 klaar te krijgen, een seizoen waarin allebei de partijen er meteen willen staan. Daarvoor lijkt het 2024 en 2025 op te offeren, gezien het feit dat het team totaal niet competitief is dit seizoen. In gesprek met Sky Sports stelt Binotto, die sinds dit seizoen het project van Sauber en Audi overziet, dat hij een goede relatie heeft met Vettel door zijn tijd bij Ferrari. "Ik hou van Sebastian. Ik ken hem goed uit het verleden en waardeer het om met hem samen te werken. Ik weet hoe sterk hij is als persoon en als coureur."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo: "Verstappen kan wel eens de grootste aller tijden worden"

Vettel een optie voor Audi?

Veel mensen twijfelen of Vettel definitief afscheid van F1 heeft genomen. Vettel is al vaker in verband gebracht met Sauber, vooral omdat het merk nu samen gaat werken Audi - een Duits merk. Daarnaast is Binotto aangetrokken, een oude bekende dus van Vettel, maar volgens hem is het nog allesbehalve duidelijk voor welke coureur hij zou gaan voor 2025 naast nieuwe aanwinst Nico Hülkenberg. 'Ik ben hier nog maar een paar weken. Eerst moet ik de omgeving begrijpen, rondkijken, luisteren en op een gegeven moment gaan we een beslissing nemen. Dat moet niet alleen voor 2025 de juiste beslissing zijn, maar ook voor de toekomst."

Gerelateerd