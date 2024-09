Daniel Ricciardo kijkt nu van buitenaf toe hoe Max Verstappen een poging waagt voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in F1 te worden, in een auto waar de Australiër wellicht ook in had kunnen zitten. Daar waar hij vertrok, bleef Verstappen met succes. Ricciardo blikt terug op zijn tijd met wellicht 'de beste aller tijden'.

Op de site van Red Bull blikt Ricciardo terug aan de jaren dat hij teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull Racing. "Ik denk terug aan die dagen als teamgenoten. Hij kwam binnen met een hoop hype en deed geweldige dingen, maar ik probeerde ook mijn stempel te drukken. We vochten allebei voor onze plek aan de top, dus natuurlijk is er wat concurrentie en spanning, een rivaliteit. Dus toen we na 2018 niet meer direct tegen elkaar streden als teamgenoten, nam dat een beetje het defensieve schild tussen ons weg."

Ricciardo zag zowel hemzelf als Verstappen volwassen worden

Ricciardo zou vervolgens voor Renault en McLaren rijden voordat hij in 2023 weer terugkeerde bij Red Bull en even later zelfs namens Visa Cash App RB in F1 mocht rijden als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries. Sinds Ricciardo vertrok, heeft hij echter gemerkt dat zowel hijzelf als Verstappen volwassener zijn geworden. "Bovendien word je gewoon volwassen - ik ook, hij ook. Als je jong bent, heb je niet veel respect voor je tegenstanders. Iedereen is de vijand, het is dog eat dog. Als je ouder wordt, heb je van nature meer respect voor je rivalen. Er is een algemeen niveau van volwassenheid. Als je zo lang in de sport zit als wij, is er respect. Je brengt meer tijd met elkaar door en ziet de menselijke kant achter de competitie."

Ricciardo denkt dat Verstappen 'grootste aller tijden' kan worden

Verstappen heeft, sinds Ricciardo vertrok bij Red Bull, drie wereldkampioenschappen gewonnen en heeft een prima kans om dit seizoen zijn vierde titel op rij te winnen. Ricciardo denkt dat Verstappen uiteindelijk wel eens de grootste aller tijden kan worden, boven dus onder meer Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Alain Prost en Michael Schumacher. "Ik denk dat ik op sommige mensen een positieve invloed heb gehad, een beetje meer grapjes maken, meer zorgeloos. Of dat een beetje op Max is overgekomen. Ik ga niet met de volledige eer strijken, misschien een beetje! Maar afgezien van de grappen heb ik er geen problemen mee om te zeggen dat hij misschien wel de grootste aller tijden wordt. Er zit voor mij geen ego in de weg, het is gewoon respect voor wat hij heeft gedaan - en wat hij nog steeds doet."

