Lars Leeftink

Maandag 11 september 2023 12:37 - Laatste update: 12:38

Na de race in Laguna Seca die afgelopen weekend werd verreden zijn alle zeventien races gereden in IndyCar. Een goed moment om eens te kijken naar de stand van zaken in IndyCar. Na zeventien races is VeeKay net in de top vijftien geindigd, terwijl de wereldkampioen al een race voor het einde bekend was.

De zeventiende en laatste race van het seizoen werd dus verreden op Laguna Seca. De kwalificatie verliep voor Rinus VeeKay voor de verandering erg goed. VeeKay had genoeg snelheid om echt mee te doen om een plek in de top acht en kwam uiteindelijk tot P6 dankzij wat straffen, waardoor hij vanuit een goede positie begon aan de race op zondag. Tijdens de races zou VeeKay echter al snel uit de top tien vallen. De Nederlander raakte betrokken bij een crash tijdens een chaotische start van de race en viel daardoor flink terug, waardoor hij flink wat punten mis zou lopen. VeeKay eindigde uiteindelijk op P18. De zege ging naar Scott Dixon, voor Scott McLaughlin en Alex Palou.

Stand

Nu het seizoen erop zit, kan de einduitslag doorgenomen worden. Palou eindigt met 656 punten bovenaan, voor Scott Dixon (578 punten) en Scott McLaughlin (488 punten). Patricio O'Ward (484 punten) en Josef Newgarden (479 punten) maken de top vijf op hun beurt af, terwijl Marcus Ericsson (438 punten), Will Power (425 punten), Christian Lundgaard (390 punten), Alexander Rossi (375 punten) en Colton Herta (356 punten) de top tien afmaken. VeeKay vinden we terug op P14 met 277 punten, net voor Graham Rahal (276 punten) en achter Romain Grosjean (296 punten). Ook dit seizoen geen top tien dus voor VeeKay

Chevrolet heeft met 1437 punten eigenlijk het hele seizoen achter de feiten aangelopen, maar troeft aan het einde toch Honda af. Honda scoorde namelijk 1425 punten en heeft dus twaalf punten minder dan Chevrolet gescoord in 2023.