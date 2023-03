Remy Ramjiawan

Woensdag 8 maart 2023 14:04

Dr. Helmut Marko laat zijn licht schijnen op de situatie bij Mercedes. De 79-jarige Oostenrijk ziet het team worstelen en verwacht niet dat de renstal van Toto Wolff het dit jaar nog op de rit krijgt.

Daar waar Red Bull Racing in Bahrein de beste seizoenstart ooit had met het één-tweetje van Max Verstappen en Sergio Pérez, was bij Mercedes vooral de mineurstemming dat overheerste. De renstal uit Brackley heeft na de race in Bahrein geleerd dat het nog flink aan de bak moet, wil het de snelheid in de W14 krijgen en Marko twijfelt bij OE24 of dat de Duitsers zal gaan lukken.

Geen vooruitgang geboekt

Bij Mercedes wordt er getwijfeld of het concept van de W14 wel het juiste pad is en Marko vermoedt dat het team nog wel meer problemen heeft. "Mercedes heeft meer dan één probleem, dat is duidelijk. Ze hebben geen vooruitgang geboekt ten opzichte van vorig seizoen. Als je naar de gaten kijkt, was het zelfs een stap terug. Ze lijken ergens de weg kwijt te zijn", zo legt hij uit.

Kostenplafond

Het team zou mogelijk voor een radicaal andere koers gaan, maar Marko wijst naar de budgetcap. "Ik ben benieuwd wat ze nu gaan doen. Door het kostenplafond is het al zo'n probleem om de auto routinematig te ontwikkelen. Hoe zet je een compleet nieuwe auto in elkaar? Tenzij ze het gouden ei vinden, waar ik na recente ervaringen niet van uit zou gaan", aldus Marko die verwacht dat Mercedes nog wel even blijft kwakkelen.