Het team van McLaren heeft inmiddels goede papieren om het constructeurskampioenschap te pakken, al bestaat er ook nog een kans in het coureurskampioenschap voor Lando Norris. Veel vraagtekens zijn er dan ook rondom het uitblijven van teamorders, maar volgens Nico Rosberg is daar wellicht een contractuele reden voor.

De formatie van Zak Brown heeft de afgelopen races de beschikking over de snelste auto op de grid en het is dan ook niet gek dat men in het constructeurskampioenschap met grote stappen inloopt op het team van Red Bull Racing. Het team van Zak Brown lijkt daar nu zelfs de favoriet te zijn, al wil men meer en geeft ook Norris de strijd met Max Verstappen in het coureurskampioenschap nog niet op. Het is dan ook ergens weer bijzonder dat men in Italië niet besloot om Norris nog een plekje naar voren te schuiven om gemakkelijk drie extra punten te pakken door met Oscar Piastri te wisselen.

Contractverplichtingen?

Ook tijdens de Grand Prix van Hongarije was er natuurlijk al het nodige te doen rondom het feit dat men Piastri de race liet winnen in plaats van Norris. Volgens Rosberg heeft dat echter gewoon een hele duidelijke reden. De voormalig coureur uit Duitsland denkt dat het simpelweg met contractuele verplichtingen te maken heeft: "Het is moeilijk omtrent Oscar. In zijn contract zal hij een nummer één contract hebben staan. Er zal niet in zijn contract staan dat 'hij per se Lando moet helpen'. Oscar rijdt briljant dus hij verdient alle kansen, kijkende vanuit zijn perspectief, om races te winnen", vertelt hij in de Sky Sports F1-podcast.

Kansen in het wereldkampioenschap

Rosberg stipt bovendien aan dat Piastri ook nog gewoon kansen in het wereldkampioenschap heeft: "Laten we ook niet vergeten dat hij rekenkundig gezien ook nog wereldkampioen kan worden. Dat hebben we ook nog. Hij ligt helemaal niet ver achter Lando. Dat verschil is maar veertig punten of iets dergelijks. Het is dus heel lastig om Oscar te vragen dat hij zomaar overwinningen in races op moet gaan geven. Bovendien moet je heel voorzichtig zijn omdat je ook nog eens de mentaliteit van een jonge coureur kunt vernietigen als je hem niet eerlijk behandelt. Dat beschadigt het vertrouwen."

