De Grand Prix van Azerbeidzjan staat bekend als één van de meest onvoorspelbare en spectaculaire races op de Formule 1-kalender. Het smalle stratencircuit van Bakoe met zijn mix van hoge snelheden, nauwe bochten en verraderlijke muren zorgt keer op keer voor drama. We zetten vier van de meest sensationele momenten op een rij.

Het Baku City Circuit werd na het meermaals verschuiven van de debuutdatum sinds de bekendmaking in 2013 uiteindelijk voor het eerst gereden in 2016. Het circuit door de straten van Bakoe en Azerbeidzjan werd ontworpen door Hermann Tilke en wordt met zijn twintig bochten over 6,003 kilometer gerekend tot één van de langste circuits op de kalender, na Spa-Francorchamps en Djedda. Hoewel er in eerste instantie de nodige vraagtekens gezet werden bij het gloednieuwe circuit in de hoofdstad van Azerbeidzjan, groeide het stratencircuit als snel uit tot een publiekslieveling bij zowel coureurs als fans. De coureurs roemen de baan om de uitdaging die komt kijken bij een rondje Baku City Circuit. De lay-out kent een mix van lange rechte stukken, langzame technische gedeeltes en door het dichtbij staan van de muren is er geen ruimte voor fouten. Ondanks zijn korte bestaan kent de race in Baku al de nodige iconische en memorabele momenten. Tijd om deze op een rij te zetten richting de race van volgende week.

Klapband van Verstappen

Max Verstappen was in 2021 natuurlijk in topvorm en reed met zelfvertrouwen aan de leiding op weg naar wat een cruciale overwinning in de titelstrijd had moeten worden. Het lot besliste echter anders. Met nog slechts enkele ronden te gaan, klapte zijn linker achterband spectaculair bij het passeren van het lange rechte stuk. Verstappen verloor vanzelfsprekend op de hoge snelheid die hij daar reed de controle en crashte zwaar in de muur. Zijn teleurstelling was voelbaar toen hij gefrustreerd uit zijn auto stapte en tegen de bandenstapels trapte. Het incident leidde tot een rode vlag, een complete herstart, en veranderde het hele verloop van de race. Voor Verstappen betekende het niet alleen het verlies van de overwinning, maar ook een flinke klap in de strijd om het wereldkampioenschap, dat hij uiteindelijk zoals we allemaal weten wél wist te pakken tijdens de laatste race in Abu Dhabi.

Vettel ramt Hamilton doelbewust achter safety car

Wat in 2017 begon als een veelbelovende race voor beide titelrivalen, veranderde in een explosief moment dat niet alleen hun race beïnvloedde, maar ook het verloop van het hele kampioenschap. Tijdens een safety car-situatie, halverwege de race, gebeurde het ondenkbare. Lewis Hamilton reed aan de leiding en controleerde het tempo terwijl de safety car naar binnen zou gaan. In een van de bochten vertraagde Hamilton plotseling, wat volgens Vettel veel te abrupt was. De Duitser, die pal achter Hamilton reed, kon niet op tijd reageren en botste met zijn voorvleugel tegen de achterkant van Hamilton’s Mercedes. Dit op zich was al een moment van frustratie voor Vettel, maar wat daarna gebeurde, zou alle krantenkoppen wereldwijd halen.

Woedend over het incident, trok Vettel zijn stuur naar links, reed naast Hamilton, en gaf een duidelijke tik met zijn auto tegen de Mercedes-coureur. Het was een ongekende actie, waarin Vettel zijn emoties duidelijk de overhand lieten nemen. De bizarre actie werd onmiddellijk door velen als 'onsportief' bestempeld en leidde tot verhitte discussies zowel op als naast de baan. Na het incident ontkenden beide coureurs elk schuld. Hamilton benadrukte dat hij niet plotseling had geremd, maar slechts het tempo controleerde zoals gebruikelijk is tijdens een safety car-periode. Hij was duidelijk geïrriteerd door Vettel’s actie en noemde het gedrag van zijn rivaal gevaarlijk en respectloos.

Vettel daarentegen vond dat Hamilton hem in gevaar had gebracht door abrupt te remmen, en beschouwde zijn eigen reactie als gerechtvaardigd. Hij weigerde aanvankelijk toe te geven dat hij in de fout was gegaan, wat leidde tot nog meer verontwaardiging in de paddock. De stewards onderzochten het incident en beslisten om Vettel een tijdstraf van 10 seconden stop-and-go te geven voor gevaarlijk rijden. Deze straf - hoewel zwaar - werd door velen als terecht gezien, omdat Vettel opzettelijk contact had gemaakt met een andere auto tijdens een safety car-periode. Een zeldzame en onacceptabele actie in de sport.

Crash Verstappen en Ricciardo

De Grand Prix van Azerbeidzjan in 2018 staat in de herinnering van elke Formule 1-fan gegrift door de dramatische crash tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo, toenmalige teamgenoten bij Red Bull Racing. Wat begon als een spannende strijd om posities mondde uit in een botsing die niet alleen hun race ruïneerde, maar ook de dynamiek binnen het team voor altijd veranderde. Verstappen en Ricciardo, beide fel gedreven en vol ambitie, bevonden zich het grootste deel van de race dicht bij elkaar op de baan. Wat begon als een sportieve strijd om de beste posities, veranderde al snel in een fel duel, waarbij de beide Red Bull-coureurs meerdere malen van positie wisselden.

In ronde 40 gebeurde het onvermijdelijke. Ricciardo zat op de staart van Verstappen en had een duidelijk snelheidsoverwicht dankzij de slipstream en DRS op het lange rechte stuk. De Australiër maakte zijn move aan de binnenkant van Verstappen in de aanloop naar bocht 1, maar Verstappen, bekend om zijn agressieve verdediging, deed een subtiele maar beslissende beweging naar rechts en vervolgens naar links. Ricciardo, verrast door de dubbele beweging, kon de remmen niet meer op tijd hard genoeg indrukken en knalde vol op de achterkant van Verstappens auto. Beide Red Bulls vlogen van de baan en gleden de uitloopstrook op in een wolk van rook en rondvliegende brokstukken. De impact was enorm en het scherpe was een akelige herinnering aan hoe snel dingen fout kunnen gaan in de Formule 1.

De Red Bull-garage was in shock. Teamadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner sloegen hun handen voor hun gezicht en keken in ongeloof naar de schermen. Het team was niet alleen getuige van het verlies van een dubbele puntenfinish, maar ook van een interne clash die diepe wonden zou achterlaten. Het was duidelijk: er zou een harde en ongemakkelijke debriefing volgen. Verstappen stapte uit zijn auto en keek gefrustreerd naar de beschadigde bolides, terwijl Ricciardo zich zichtbaar boos en teleurgesteld uit de zijne wrong. Beide coureurs wisten dat ze een zware rekening hadden gepresenteerd aan hun team en elkaar. Het incident leidde tot verhitte discussies, waarbij de schuldvraag heen en weer werd geschoven. Ricciardo beschuldigde Verstappen van onvoorspelbaar rijden en blokken in de remzone, terwijl Verstappen van mening was dat Ricciardo een overmoedige actie had ondernomen die nooit had kunnen werken.

Na de race was het team duidelijk in zijn oordeel: de schuld lag bij beide coureurs. Red Bull bracht een officieel statement naar buiten waarin werd gesteld dat het incident een "racing incident" was, maar dat het voor hen onacceptabel was dat teamgenoten op deze manier met elkaar in de clinch gingen. De spanning binnen het team liep op. Hoewel beide coureurs publiekelijk excuses aanboden en beloofden van hun fouten te leren, was het duidelijk dat de onderlinge relatie was beschadigd. Deze crash werd een keerpunt in het seizoen en in de dynamiek tussen Verstappen en Ricciardo. Waar er eerder sprake was van gezonde rivaliteit, was nu een duidelijke scheiding ontstaan. Voor Ricciardo bleek dit incident uiteindelijk één van de redenen om aan het einde van het seizoen het team te verlaten en naar Renault over te stappen. Voor Verstappen was het een les in teamdynamiek en het belang van beheersing, zelfs in het heetst van de strijd.

Hamilton schiet rechtdoor, Pérez wint

Lewis Hamilton had na Verstappen's uitvalbeurt in 2021 de kans om de leiding in het kampioenschap te heroveren. Bij de herstart, met nog slechts twee ronden te gaan, ging Hamilton agressief van start en leek hij Perez te verschalken voor de eerste plaats. Maar toen gebeurde het ondenkbare: hij zette per ongeluk de 'magic brake' modus aan, een instelling die de rembalans volledig naar voren verplaatst. Hierdoor blokkeerden zijn voorwielen en schoot hij rechtdoor in de eerste bocht. Van een potentiële overwinning en een enorme puntenwinst naar een teleurstellende laatste plaats. Het was een zeldzame fout van de zevenvoudig wereldkampioen, die zelf schamper door de radio riep: "Het spijt me, jongens." Dit kostbare moment onderstreepte het grillige karakter van Bakoe en zorgde voor een schokgolf door de paddock.

Het betekende koren op de molen voor Sergio Pérez. Met Verstappen uit de race en Hamilton die zichzelf elimineerde, was het Perez die als een ware held op de voorgrond trad. De Mexicaan reed een sterke en constante race, waarbij hij koelbloedig bleef onder de druk van de herstart. Ondanks problemen met zijn auto in de laatste rondes, hield hij stand tegen Sebastian Vettel en Pierre Gasly. Voor Perez betekende dit zijn eerste overwinning voor Red Bull en één van de mooiste momenten in zijn carrière. Zijn zege was niet alleen een reddingsboei voor Red Bull in een race die bijna compleet misging, maar ook een bevestiging van zijn capaciteiten als topcoureur. "Dit is waarom ze me hier hebben gehaald," zei Perez na afloop, zichtbaar emotioneel over zijn onverwachte maar verdiende zege.

