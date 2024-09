Lewis Hamilton en het team van Mercedes kwamen in Monza niet verder dan de vijfde plaats en nadat de Zilverpijlen enkele races steevast vooraan reden, valt men nu steeds verder terug in de rangorde. De zevenvoudig wereldkampioen klampt zich vast aan de upgrades die eraan zitten te komen.

Aan het begin van het seizoen leek het er even behoorlijk op dat we op herhaling gingen van 2023 en we een jaargang voorgeschoteld zouden krijgen met een zeer dominante Red Bull en Max Verstappen, waarbij de spanning ver te zoeken zou zijn. Inmiddels blijkt niets minder waar en hebben we toch een seizoen gekregen om van te smullen. Red Bull en Verstappen hebben het steeds lastiger en lastiger, iets dat de afgelopen races bewezen werd nadat het team gewapend met upgrades toch er amper aan te pas kwam. Aan de andere kant hebben we McLaren, dat momenteel over de snelste auto lijkt te beschikken, en het team van Mercedes dat ook bezig leek te zijn aan een soort wederopstanding.

Upgrades onderweg

Toch lijkt het bij Mercedes na een aantal topresultaten weer wat te stagneren wat betreft de resultaten en dat is ook bij Hamilton opgevallen na zijn vijfde plaatsop Monza. De zevenvoudig wereldkampioen accepteert echter niet dat zijn team tweede viool blijft spelen en wil nog graag een derde overwinning toevoegen aan zijn palmares van dit jaar. Daarvoor komen er ook upgrades aan, zo waarschuwt de Mercedes-rijder: "Er komen zeker upgrades aan. Er komt zeker nog wat performance bij over de laatste paar races", citeert Motorsportweek. "Ik weet niet of we helemaal naar voren komen, maar we moeten het met kleine stukjes doen. Ik weet niet of er iets groots aankomt, maar hopelijk hebben we nog wat meer in de tank", zo stelt de routinier.

