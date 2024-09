Het team van McLaren heeft inmiddels goede papieren om het constructeurskampioenschap te pakken, al bestaat er ook nog een kans in het coureurskampioenschap voor Lando Norris. Jack Plooij kan dan ook niet begrijpen waarom men de Brit geen voorrang verleent tijdens races.

De formatie van Zak Brown heeft de afgelopen races de beschikking over de snelste auto op de grid en het is dan ook niet gek dat men in het constructeurskampioenschap met grote stappen inloopt op het team van Red Bull Racing. Het team van Zak Brown lijkt daar nu zelfs de favoriet te zijn, al wil men meer en geeft ook Norris de strijd met Max Verstappen in het coureurskampioenschap nog niet op. Het is dan ook ergens weer bijzonder dat men in Italië niet besloot om Norris nog een plekje naar voren te schuiven om gemakkelijk drie extra punten te makken door met Oscar Piastri te wisselen.

Drie punten weggegooid

Plooij behandelt de situatie in het Race Café en kan maar niet begrijpen waarom men de twee heren niet omwisselde op Monza: "Ik vind het onbegrijpelijk. Godnondeju, wil je wereldkampioen Formule 1 worden en laat je die gozer [Norris] niet tweede worden. Je gooit zo drie punten weg! Auf wiedersehen." Robert Doornbos wijst hem op de vraag wat men belangrijker vindt bij McLaren: het coureurskampioenschap of de titel bij de constructeurs. "Het team, dat snap ik ook wel. Maar er was toch niks veranderd als ze gewoon even omgedraaid hadden? Dan hadden ze net zoveel punten gehad. Fuck die regels, joh. Trek de stekker eruit en gas erop."

Verantwoordelijkheid van de coureurs

Olav Mol stipt vervolgens aan dat het voor sommige teams een kwestie is waarin de rijders het gewoon zelf moeten uitzoeken: "Als ze in het constructeurskampioenschap maar doorgaan zoals ze nu doen, dan zullen ze uiteindelijk ook het coureurskampioenschap ook winnen. Frank Williams zei altijd: 'Ik bouw een auto waarmee gasten kunnen winnen. Wie van de twee dan wint, interesseert me geen moer. Ik wil constructeurskampioen worden. Negen van de tien keer als ik constructeurskampioen word, heb ik ook een coureurskampioen. Maar dat is aan de coureurs en de manager. I don't give a fuck.'"

