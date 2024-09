Helmut Marko erkent dat Red Bull Racing tijdens het raceweekend in Italië heeft ingezien dat er een fundamenteel probleem is met de auto van dit jaar, omdat de RB20 "extreem gevoelig" is voor de kleinste veranderingen.

Het seizoen is compleet omgeslagen voor Red Bull Racing. De formatie uit Milton Keynes begon dominant aan de huidige campagne, maar inmiddels is de performance behoorlijk weggezakt. In Monza werd pijnlijk duidelijk dat de RB20 momenteel grote problemen heeft. Max Verstappen en Sergio Pérez kwalificeerden zich als zevende en achtste op Monza, om vervolgens als zesde en achtste over de streep te komen. De voorsprong op McLaren in het constructeurskampioenschap, bedraagt nog slechts acht punten.

Fundamenteel probleem RB20

Ook Helmut Marko heeft inmiddels ingezien dat het alle hens aan dek is: "We hebben ons tijdens het raceweekend in Italië gerealiseerd dat er een enorm en fundamenteel probleem is met de RB20", klinkt het tegenover Speedweek. "Het goede nieuws is dat iedereen keihard samenwerkt om een oplossing te vinden. Na de race in Italië verrijden we een aantal bandentests in Monza, hopelijk komen we daarmee weer op het goede spoor."

Extreem gevoelig

De Red Bull-topman vervolgt: "We hebben een auto ontwikkelt die extreem gevoelig is voor de kleinste veranderingen. Of het nu de temperatuur is, de hoeveelheid brandstof in de tank of de bandencompound. Dan is de balans ineens weg. We denken tevens dat de correlatie tussen de windtunnel en het circuit een deel van het probleem is."

