Dr. Helmut Marko (81) zag Red Bull Racing een uiterst matig optreden op de mat leggen in Italië, maar was na afloop niet perse ontevreden. De topman was vooral blij met het feit dat McLaren het - wederom - naliet hard in te lopen op Max Verstappen in het wereldkampioenschap.

McLaren had een veel grotere klap kunnen uitdelen in het coureurskampioenschap als ze de race in Italië anders hadden aangepakt. Lando Norris en Oscar Piastri stonden op de eerste startrij, maar gingen in de eerste twee bochten al het gevecht met elkaar aan. Hierdoor verloor Norris de leiding en moest hij ook een plek afstaan aan Charles Leclerc. Later in wedstrijd had McLaren er ook nog voor kunnen kiezen om Norris [op dat moment P3] en Piastri [P2] om te wisselen om het gat naar Verstappen nog verder te verkleinen, maar ook dat deed de Britse renstal opvallend genoeg niet. Marko kon er na afloop wel om lachen en was dan ook niet teleurgesteld in het uiteindelijke resultaat.

Artikel gaat verder onder video

Van kwaad tot erger: zo uitte Verstappen zijn frustraties in MonzaLees meer

Marko niet ontevreden en 'blij' met McLaren in Italië

Het had veel erger kunnen aflopen voor Red Bull en Verstappen in Italië. Verstappen zag Norris weliswaar inlopen in het klassement, maar 'slechts' met acht punten. Dat hadden er veel meer kunnen zijn. Marko wil McLaren dan ook bedanken voor "hun sportiviteit" en is niet ontevreden met hetgeen zich vandaag heeft afgetekend op Monza. "Een teleurstellend resultaat? Nee hoor", zo begint hij tegenover De Telegraaf. "Dit hadden we wel een beetje aan zien komen en ik wil Ferrari feliciteren met de overwinning en McLaren bedanken voor hun sportiviteit."

McLaren maakt situatie Red Bull beter

Het feit dat McLaren dit seizoen moeite heeft met het doorhakken van belangrijke knopen gedurende een race, komt Red Bull vooralsnog niet slecht uit - en daar is Marko wel content mee. "Dat apprecieer ik en het maakte onze situatie iets beter", zo knipoogde hij.

Gerelateerd