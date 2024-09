De Grand Prix van Italië werd gewonnen door Charles Leclerc, en dat terwijl de twee auto's van McLaren op de eerste startrij begonnen. Op social media wordt er al hevig gespeculeerd over de titelkansen van Lando Norris. Hij liep op Monza weliswaar in op Max Verstappen, maar volgens sommigen heeft de Italiaanse Grand Prix bewezen dat Norris geen echte kampioen is.

Norris begon op Monza vanaf pole, met teamgenoot Oscar Piastri aan zijn zijde. Het was echter geen McLaren die als winnaar over de streep kwam, maar een Ferrari. Het was Leclerc die verrassend genoeg de zege wist binnen te halen. Piastri stelde de tweede plek veilig, gevolgd door Norris op P3. Laatstgenoemde had ongetwijfeld op meer gehoopt, zeker omdat rivaal Verstappen slechts zesde wordt. Norris had flink kunnen inlopen op de Red Bull-coureur, maar slaagde hier niet in. Na afloop van de race hadden sommigen mensen op social media dan ook een hoopvolle boodschap voor Verstappen; volgens hen heeft de race op Monza bewezen dat Norris geen kampioensmateriaal is, omdat hij in de snelste auto niet wint.

Reacties social media op Italiaanse Grand Prix

Op het internet stromen de reacties op de race binnen en het is opvallend dat juist McLaren veel kritiek krijgt. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat Lando gewoon geen wereldkampioen-materiaal is. Zelfs met de snelste auto, is hij gewoon niet de man", zo schrijft iemand. Weer een ander valt juist de strategie van McLaren aan, die er opnieuw niet voor kozen om Piastri en Norris om te wisselen om het gat richting Verstappen nog een stukje verder te dichten. "McLaren, kom op, ik hou van Piastri maar waarom laat je hem zo racen in die eerste ronde, terwijl het constructeurs- en coureurskampioenschap mogelijk voor het oprapen ligt? Duidelijk niet geïnteresseerd in Norris die Max kan pakken."

Hieronder een greep uit de reacties na afloop van de Italiaanse Grand Prix:

Norris is slowly exposing himself!

He couldn't Nurse his tires well!

Piastri did Good Job maybe another 2 Laps he would've won.#ItalianGP — lethal weapon 🇮🇳 (@lethalweapon98) September 1, 2024

McLaren come on I like Piastri but why you letting him race like that on lap 1 with constructors and possible drivers championship up for grabs. Clearly not interested in Norris catching Max. #ItalianGP — Josh (@Joshielovesfood) September 1, 2024

norris needs to leave mclaren or he wont get a championship. i said whay i said #ItalianGP — Hannah Marie (@HannahM36776534) September 1, 2024

McLaren needs to decide on a number 1 driver like all top teams. Right now they have a shot at Drivers and Constructors Championship. Instead of prioritizing Lando Norris they make a mess every race. #f1 #italiangp — alice (@lilaccinema) September 1, 2024

Piastri's clearly the number one driver at Mclaren now. Norris repeatedly can't even keep a first lap lead. #ItalianGP — Paul (@bluesfor) September 1, 2024

Why isn’t McLaren not enforcing team orders at this part of the season? Norris is the only driver close to Verstappen. #ItalianGP #P1 — Charles (@MdMnBehindWheel) September 1, 2024

Not everyone is a championship material, Norris is certainly not.#ItalianGP #monza — M Shadab (@ImShaadab) September 1, 2024

Lando Norris has needlessly had points taken off of him in quest to beat Verstappen for the championship. McLaren strategy not ready for prime time. #ItalianGP #F1 — The Cuban Dude (@dude_cuban) September 1, 2024

#ItalianGP very unfair by Mclaren on Norris...he has to be backed as their number one driver...if he has to win the championship from Verstappen — Majestic12 (@u2arun) September 1, 2024

If Lando Norris is to win the WDC championship this season it would single handily be the worst and most underserved world champion this sport has ever seen. Lord please give Verstappen, Hamilton, Leclerc and Alonso rocketships to show that Fraud Norris levels #ItalianGP 🇮🇹 — Plankmilton🧠 (@Plankmilton) September 1, 2024

Crucially, and despite starting on pole position, Norris is only gaining FOUR points on Verstappen in the championship at the moment. #F1 #ItalianGP — Ben Stevens (@benstevens2002) September 1, 2024

