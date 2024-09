Volgens Max Verstappen mag het geen verrassing meer zijn dat Red Bull Racing het tempo van begin 2024 kwijt is geraakt. De Nederlander zag het al een tijdje aankomen. Ook onthult de Nederlander dat Red Bull een bijzondere keuze heeft gemaakt voor het weekend in Monza, een keuze die vooral om financiële redenen is genomen.

In gesprek met De Telegraaf zegt Verstappen dat Red Bull het heeft nagelaten om met een Monza-specifieke achtervleugel te rijden. Toch weet ook Verstappen dat het nog maanden kan duren voordat er een oplossing is voor de problemen. "Ja, dat kan. Al helpt het hier ook niet dat we geen speciale Monza-achtervleugel hebben. Dat is niet ideaal, lettend op de topsnelheid. De voorbije jaren hebben we dat ook nooit gehad, maar toen was de auto goed genoeg om dat te compenseren. Nu is het iets dat we volgend jaar misschien wel moeten doen. Nu heeft het team een andere keuze gemaakt en spenderen ze het geld liever aan iets anders. Maar als je al problemen hebt met de auto, maakt dit het nog net iets erger. Alleen is het natuurlijk niet ons enige probleem.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen eerlijk: "Alarmfase één bij Red Bull?"

Verstappen zag mindere prestaties Red Bull aankomen

Dat Red Bull de laatste paar raceweekenden het een stuk lastiger heeft dan aan het begin van het seizoen, dat zag Verstappen al een tijdje aankomen. "Ja, het gaat hard achteruit als het zo doorgaat. Maar dat heb ik ook altijd gezegd. Maar ik heb in de maanden mei en juni ook al een paar races gewonnen die we eigenlijk niet hadden moeten winnen. Of de urgentie binnen het team, dat het beter moest, toen werd gevoeld? Als dat nu maar zo is. Dat lijkt me wel. Ik doe gewoon mijn best. Meer kan ik niet doen.”

Gerelateerd