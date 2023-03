Remy Ramjiawan

Mexico zou twee Formule 1 Grands Prix kunnen organiseren. Momenteel heeft het land al een race op de kalender staan, maar het idee is om vanaf 2025 ook een race in Cancun te organiseren.

Mexico zou binnenkort weleens twee Formule 1-race kunnen organiseren. De Grand Prix in Mexico-Stad staat al een paar seizoenen op de kalender, maar daar kan een race in Cancun bijkomen. Antonio Pérez Garibay, de vader van Red Bull-coureur Sergio Pérez, heeft inmiddels met de FIA en de Formule 1 om de tafel gezeten. Hoewel er nog niets officieels is getekend, onthuld hij bij Diario ESTO dat het groene licht al door de organisaties is gegeven.

FIA en Formule 1 hebben akkoord gegeven

"Vorige week had ik een ontmoeting met Mexicaanse zakenlieden, we hebben de intentieverklaringen al voorbereid en ik denk dat we die half juli zullen presenteren, waar het zal zijn, de afmetingen van het circuit, om alles klaar te hebben en met de werkzaamheden te beginnen.", zo legt hij uit over een tweede wedstrijd in Mexico. De sport zou daarnaast niet onwelwillend tegenover het plan staan. "Het belangrijkste is dat de FIA en de Formule 1 het al geaccepteerd hebben, zij hebben de deuren voor mij geopend."

Uniek evenement

Hij ging nog iets verder en voorspelde dat er geen andere race zal zijn, die de race in de Caribische paradijselijke bestemming zal overtreffen. Bovendien is hij van plan deze twee decennia lang te organiseren. "Het wordt de beste Grand Prix ter wereld in de geschiedenis van het land, het wordt historisch in termen van toerisme, economische inkomsten en circuit. Cancun is Cancun, het wordt veel beter dan alle andere. We hebben het over de periode van 2025 tot 2030 en ik weet zeker dat het een Grand Prix wordt die de komende 20 jaar behouden blijft", zo legt hij optimistisch uit.

Niet ten koste van de huidige race

Op dit moment kan Mexico al genieten van een jaarlijkse race in het land en Pérez wil dan ook niet de concurrentiestrijd aangaan. "Ik wil niet iets doen om de huidige race aan te tasten. We moeten niet vergeten dat we alles te danken hebben aan de familie Slim en Alejandro Soberón, wat zij voor mijn zoon en mijn familie hebben gedaan", gaat hij verder. "Als beide niet gehouden kunnen worden, zou de hoofdstad dus prioriteit hebben en op de kalender blijven staan. Cancun zou worden geannuleerd, eerst is het Mexico en dan Cancun", aldus Pérez.