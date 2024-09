Hoe laat begint de Grand Prix van Italië?

Ronde zestien van het wereldkampioenschap Formule 1 staat voor de deur, met de Grand Prix van Italië. Op zaterdag werd duidelijk dat McLaren er ook op een circuit waar topsnelheid van belang is goed bijzit en het papaja-oranje team gaat knokken voor de tweede zege op rij.

Het Autodromo Nazionale Monza is dit weekend het strijdtoneel. Zaterdag werd de kwalificatie verreden en het zat allemaal dicht bij elkaar. Lando Norris wist in die sessie zijn vijfde pole position uit zijn carrière bij te schrijven en gaat zondagmiddag jagen op zijn derde overwinning uit zijn carrière.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Italië

Grand Prix van Italië

Naast Norris start teamgenoot Oscar Piastri, die na afloop van de kwalificatie eigenlijk helemaal niet zo ontevreden was over de behaalde tweede plek. Het rechte stuk op weg naar bocht één is namelijk vrij lang en hij ziet kansen om in de slipstream van zijn teamgenoot te duiken. Toch moet hij ook naar achteren kijken, want George Russell vertrekt vanaf P3. Max Verstappen zal dat doen vanaf de zevende positie, nadat de RB20 in Q3 niet meer het juiste gevoel gaf. De Grand Prix van Italië gaat vanmiddag om 15:00 uur van start op het Autodromo Nazionale Monza.

What an incredible Qualifying for a McLaren 1-2!!! 👏#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/CO1lFUG5Oh — McLaren (@McLarenF1) August 31, 2024

Gerelateerd