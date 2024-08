Piastri baalt van mislopen pole position, maar ziet ook kansen: 'Niet eens zo heel erg'

Oscar Piastri kwam iets meer dan één tiende van een seconde tekort op de pole tijd van teamgenoot Lando Norris. De Australiër baalt na afloop van het mislopen van de pole position, tegelijkertijd ziet hij wel kansen voor de start van de race van morgen.

De McLarens maken ook in Italië de dienst uit en Piastri blikt na afloop met gemengde gevoelens terug op de kwalificatie. "De eerste ronde in Q3 was best goed, het tweede rondje was net niet genoeg. Dat heb ik dit jaar al een aantal keren te vaak gezegd. Ondanks dat, was het nog steeds een goede prestatie en vooral een goede teamprestatie", zo opent de enkelvoudig racewinnaar. Het veld zit ook dit weekend dicht bij elkaar en juist daarom is de Australiër wel blij met een complete eerste startrij voor McLaren: "Het veld zit dit weekend enorm dicht bij elkaar. Ik zei het ook op de radio: er is geen garantie voor een volledige eerste startrij. Dus een prima prestatie dat dit is gelukt."

Kansen voor Grand Prix van Italië

In Zandvoort moest Piastri een inhaalrace beginnen, in Monza kijkt de Australiër alleen tegen teamgenoot Norris aan. "Ik start nu een stuk verder vooraan dan vorige week, dus dat is erg positief. Het rechte stuk naar de eerste bocht is erg lang, dus om hier als tweede te starten is niet eens zo heel erg. Laten we afwachten wat de banden morgen gaan doen. Het is net iets anders dan wat we gewend zijn in Monza. Het kan best wel een gave race worden, met dat veld dat dicht bij elkaar zit", aldus Piastri.

What an incredible Qualifying for a McLaren 1-2!!! 👏#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/CO1lFUG5Oh — McLaren (@McLarenF1) August 31, 2024

