Lando Norris heeft beslag gelegd op pole position voor de Grand Prix van Italië, terwijl titelconcurrent Max Verstappen bleef steken op de zevende plaats. Een uitgelezen kans voor de McLaren-coureur om het gat verder te dichten.

Het team van McLaren kwam direct vanaf vrijdag goed mee op het Italiaanse Monza, maar vanwege de kleine verschillen was het erg lastig om te voorspellen wie er met pole position vandoor zou gaan. Uiteindelijk was Lando Norris met een 1.19.327 de concurrentie te snel af. De Brit wordt op de eerste startrij geflankeerd door teammaat Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen bleef steken op de zevende tijd. Sergio Pérez moet het doen met de achtste startplaats, en dus wordt de Grand Prix van Italië een uitgelezen mogelijk voor zowel Norris als McLaren om de achterstanden in beide kampioenschappen verder te dichten.

Norris verrast met pole position

"Op pole staan is natuurlijk fantastisch", vertelt Norris na afloop. "Om twee auto's op de eerste startrij te hebben, terwijl het veld zo dicht bij elkaar zit, is een mooie verrassing. Het team heeft het heel goed gedaan. Mijn ronde was oprecht niet goed. Mijn ronde in Q2 was veel beter, maar het was goed genoeg voor pole. Daar ben ik heel blij mee. Er zitten veel snelle coureurs achter ons in snelle auto's, dus ik verwacht geen makkelijke race morgen. Er zijn nog veel vraagtekens, maar ik kijk er naar uit.

