Redactie

Dinsdag 7 maart 2023 18:10 - Laatste update: 18:10

Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz heeft zich wellicht niet populair gemaakt bij het team van Mercedes. In het programma Ted's Notebook loopt de verslaggever langs alle teams en toen hij eenmaal bij Mercedes was gearriveerd vroeg hij een kakkerlak of die wellicht een plan B voor het Duitse team in petto had.

De Brit zorgt wel vaker voor wat rumoer in de paddock door zijn uitspraken. Zo wakkerde Kravitz vorig jaar het vuurtje tussen Mercedes en Red Bull aan, door te stellen dat Lewis Hamilton was beroofd van de wereldtitel. De start van het 2023-seizoen bevestigt dat Mercedes flink aan de bak mag en met twee Britten (Lewis Hamilton en George Russell) aan boord, is het ditmaal Mercedes dat op de hak wordt genomen.

Plan B

In de voorbije weken is er over een plan B bij Mercedes gesproken. Het gaat dan om een alternatief voor het huidige concept van de W14. Kravitz loopt na afloop van de Grand Prix van Bahrein de pitstraat door en als hij eenmaal bij de pitbox van Mercedes is gearriveerd, loopt er een kakkerlak voorbij. "Heb jij een plan B, kereltje? Weet jij hoe je een goede Mercedes bouwt?", zo klonk het vanuit de Britse verslaggever. De 48-jarige Kravitz werd een momentje later betrapt door enkele engineers van het team, die erom konden glimlachen.