Het team van Mercedes zou besloten hebben om de contractonderhandelingen met Lewis Hamilton voorlopig in de koelkast te zetten. De Duitse renstal wil zich voornamelijk focussen op het verbeteren van de malaise met de W14 en dus moet de zevenvoudig wereldkampioen nog even geduld hebben.

Het is totaal nog niet het seizoen waar Mercedes op gehoopt had. Nadat de Duitse renstal eind 2022 eindelijk de problemen onder controle leek te hebben en dichterbij gekomen leek bij het team van Red Bull Racing, hebben ze tijdens het eerste Grand Prix-weekend van het seizoen de deksel hard op de neus gekregen en lijken zelfs Ferrari en Aston Martin sneller te zijn dan het team van Wolff. De Mercedessen kwamen uiteindelijk als vijfde en zevende over de streep en dat zorgt voor onvrede bij het team.

Genoeg tijd

Hamilton begon zijn elfde seizoen voor het team van Mercedes als vijfde. De Britse coureur heef veel interesse om zijn na 2023 aflopende contract te verlengen. Al voor de winterstop konden we vanuit de mond van zowel Hamilton als Toto Wolff horen dat er een verlenging van het na 2023 aflopende contract aan zat te komen, maar tijdens de wintermaanden bleef het angstvallig stil rondom de zevenvoudig wereldkampioen en Mercedes. Later stelde het tweetal dat er tijd genoeg is en zij voorlopig met andere dingen bezig zijn.

Pauze in de onderhandelingen

Die onderhandelingen lijken nu echter voorlopig definitief in de koelkast te kunnen. Volgens Independent hoeven we voorlopig geen witte rook te verwachten vanuit kamp Mercedes. De matige start van het seizoen en de kopzorgen voor Wolff en zijn team zouden ervoor gezorgd hebben dat men bij de Zilverpijlen momenteel andere dingen aan het hoofd heeft dan het verlengen van Hamilton zijn contract. Men wil zich eerst voornamelijk richten op het oplossen van de problemen en het verbeteren van de W14.