Helmut Marko zag Red Bull Racing in Bahrein domineren, maar liet eerder al weten dat het seizoen zeker nog spannend gaat worden. De Oostenrijker kan zelf echter geen antwoord geven op de vraag wie de grootste uitdager van de regerend kampioen gaat zijn.

In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com laat Marko, adviseur van Red Bull, weten dat hij tevreden toekeek hoe Max Verstappen de eerste race van het seizoen veroverde en Sergio Pérez tweede werd. "Ons bandenmanagement maakte het verschil in Bahrein. Dit allemaal dankzij ons chassis en het geweldige werk van onze coureurs. Het was mogelijk om grote veranderingen in gedrag te zien tussen de tests en de race met betrekking tot de balans, zonder dat we nieuwe functies hadden toegevoegd. We weten niet waarom dit allemaal op vrijdag gebeurde."

Lange runs als bewijs

Marko zegt ook dat de lange runs van de RB19 tijdens de testdagen al wel lieten zien dat het team op zondag sterk zou zijn, zeker ten opzichte van de rest. Dit bleek tijdens de Grand Prix van Bahrein. "Als je kijkt naar de lange runs die we al hadden gedaan in de tests, lijkt het wel duidelijk. Als Leclerc echter in de race was gebleven, denk ik dat de voorsprong op de anderen anders zou zijn geweest."

Wie is de grootste concurrent van Red Bull?

Volgens Marko is het moeilijk te zeggen wie de grootste concurrent van Red Bull gaat zijn in 2023. Dit komt omdat elk team wel een zwakke plek heeft die het eerst op moet lossen. "Wie zullen onze tegenstanders zijn dit jaar? Het is moeilijk te zeggen na slechts één race. Er zijn veel tegenstanders. Ik geloof ook dat Mercedes gedurende het seizoen zal verbeteren. Ferrari heeft de krachtigste motor, maar wat heb je aan de krachtigste motor als die niet betrouwbaar is?"